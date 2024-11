Exclu : Découvrez le calendrier de l’Avent Nuxe 2024

J’ai une excellente nouvelle à vous annoncer : j’ai reçu le calendrier de l’Avent Nuxe 2024 et je suis impatiente de vous le présenter dans le détail. Je suis d’autant plus ravie que j’adore la marque, au point de racheter régulièrement quelques iconiques appartenant à la gamme Prodigieuse. Vous êtes pressées de découvrir les soins qu’il renferme ? Alors vous êtes au bon endroit !

Nuxe – Un lien au-delà de la beauté

Vous l’aurez compris, Nuxe fait partie de mes marques favorites. Et au-delà des soins que j’apprécie, je ressens un petit attachement à son égard, peut-être parce que l’odeur de certains produits me rappelle des souvenirs du passé. Il faut reconnaître que l’huile prodigieuse a un pouvoir émotionnel assez fascinant, je ne suis pas surprise que tant de femmes l’utilisent depuis des années.

Et cela fait trop longtemps que je ne vous ai pas présenté des soins de la marque Nuxe, il était temps de remédier à cela.

Nuxe – La marque à glisser sous le sapin

J’ai la quasi-certitude que Nuxe fait partie des marques de cosmétique les plus glissées sous le sapin. Il faut dire qu’elle existe depuis 1990, rien que cela ! Elle a toujours fait en sorte de proposer des soins à l’expertise poussée en ne mettant pas de côté la sensorialité, qui nous le savons, a une place de choix. Il n’y a qu’à voir les senteurs qui se dégagent de chacune de leurs gammes, c’est un régal.

Pour info, le calendrier de l’Avent est également disponible sur le site de Blissim*.

Un calendrier de l’Avent 2024 étincelant

J’avais envie de m’arrêter quelques instants sur l’esthétisme du calendrier de l’Avent Nuxe 2024. Que dire si ce n’est qu’il est superbe. Il regroupe féminité et élégance avec sa couleur dominante de rose et ce liseré doré qui recouvre la face principale. La marque est notée de façon visible, accompagnée de son arbre représentatif. Au programme : « 24 précieuses surprises à découvrir ». Au dos du calendrier, vous trouverez la liste des produits qu’il contient. Et j’apprécie la transparence, car une fois n’est pas coutume, Nuxe veille à satisfaire ses clientes, et futures clientes, en listant chaque produit et leurs contenus.

Nuxe a même glissé des chansons grâce à un code à scanner sur Spotify. Vous n’aurez qu’à vous laisser bercer bien au chaud tout près du sapin de Noël. Bien pensé, n’est-ce pas ?

Un calendrier de l’Avent qui met à l’honneur toutes les femmes

Je trouve que le calendrier de l’Avent 2024 de Nuxe a un petit côté intergénérationnel, vous pourrez donc l’offrir à vos sœurs, vos mères, vos grands-mères. Et c’est justement ce que l’on aime chez Nuxe, cet effort constant de proposer des soins qui conviennent à tous types de peaux, quel que soit l’âge de la personne.

Celles qui ne connaîtraient pas encore la marque, le calendrier de l’Avent est une idée judicieuse parce qu’il permet de tester plusieurs références, et bien sûr, de s’en faire une première idée.

Quels trésors cache-t-il ?

L’intérieur du calendrier est élégant également avec une omniprésence de rose qui met à l’honneur les femmes que nous sommes. La marque a intégré quelques paillettes en hommage à cette période festive, et ça, c’est chouette. Les 24 cases sont recouvertes de ce rose pétillant également, avec en prime une jolie case 24 recouverte d’une étoile, qui annonce une belle surprise.

Alors, une petite idée de ce qu’il renferme ?

Si vous avez l’habitude de me lire, vous savez que je préfère ne pas vous révéler ce que contiennent des calendriers de l’Avent. Je sais que vous êtes nombreuses à vouloir garder la surprise jusqu’au jour J. Cela dit, je peux déjà vous annoncer que vous aurez une belle variété de soins : pour le visage, le corps, les cheveux, ainsi que des échantillons de fragrances délicieuses. Sans grande surprise, vous pourrez retrouver quelques soins de la gamme Prodigieuse, dans différentes déclinaisons et senteurs. De plus, plusieurs soins « Rêve de Miel » seront bien sûr présents, dont mon préféré, le baume visage ultra-réconfortant. Autre bonne nouvelle, Nuxe a également inclus quelques soins anti-âge de la gamme Nuxuriance Ultra, que je valide largement pour l’avoir testée.

Je suis plus enchantée par le calendrier de l’Avent Nuxe 2024. J’aime l’idée de découvrir chaque jour un nouveau soin à tester tout au long du mois de décembre. Si cela vous plaît aussi, je vous conseille de vous rendre rapidement sur le site officiel pour en profiter. Bonne découverte !

*lien affilié, calendrier offert.