Victor et Nora : A Gotham love story – Urban Comics

Depuis leur enfance, Victor et Nora ont vécu des moments difficiles en perdant frère et mère. Tandis que Victor devient un scientifique, à la recherche de la cryoconservation, Nora se concentre sur son petit frère et prend le rôle de mère … Leur rencontre impromptue va se transformer en un amour indéfinissable .

Victor et Nora, a Gotham love story, un one shot disponible depuis le 21 Mai 21 aux Éditions Urban Comics, collection Urban Link. (pré-ado-ado)

Le décor :

Nos bons souvenirs parfois s’enflamment … et parfois gèlent …

Victor va une nouvelle fois rendre visite à son frère. Une visite peu commune, sous le signe des remords et de la culpabilité, au cimetière. Sous le signe d’une célébration aussi, avec un frère bloqué à l’âge de 17 ans, reposant en paix. Il laisse aller son imagination, et, devant la tombe d’Otto, laisse aller son flot de paroles. Il lui “parle” plus précisément de ses progrès scientifiques au labo, axés sur la cryonie. Une méthode, qui permettrait, selon lui, de vaincre la mort …

De l’autre côté, Nora et sa famille ré-investisse la maison familiale. Depuis le décès de sa mère, ils n’y avaient plus mis les pieds. Elle est devenue une jeune fille délicieuse et ingénue, voulant vivre sa vie de jeune ado comme toutes les autres : entre amies/ petit ami.

C’est donc au cimetière que les deux jeunes gens se croisent. L’un emplie de culpabilité par rapport à la mort de son frère, et n’arrivant pas à faire son deuil. L’autre, emplie d’une positivité et d’une joie de vivre hors du commun, décidée à avancer dans la vie sans parler des choses sombres …

Et pourtant ….

Le point sur le comics :

Victor et Nora, un récit qui se déroule de façon originale et touchante. D’un côté, les échanges entre les personnages, et une histoire d’amour naissante et grandissante au fil des pages. De l’autre, cette narration forte, particulièrement invasive, qui fait finalement tout le récit en touchant nos sentiments profonds. Mais, attention, ne vous attendez pas à une histoire d’amour mièvre et inconséquente. Car, Lauren Myracle a choisi la comédie dans les échanges entre les personnages. Cette Nora entretient un rapport tellement imaginatif et drôle avec Victor. Et, au moment où on s’y attend le moins, le fardeau survient : un drame inconcevable.

Le tout est mis en couleur par Cris Peter et illustré par Isaac Goodhart, qui parvient à décrire chaque sentiments évoqués dans le comics, par des planches incroyables : il combine sensualité et beauté, au côté effrayant et dramatique !!!

Pour les initiés, Urban Comics/ DC, vous reconnaîtrez que “LE” Victor en question n’est évidemment que le jeune futur Dr Freeze, et Nora, sa future femme.

La conclusion :

Une nouvelle fois, les Éditions Urban Comics tapent fort avec leur collection Urban Link , pour nous livrer un one shot émouvant et touchant. Ici, on aborde la perte d’un être cher, la maladie, mais aussi le suicide. A la fin du comics, un patchwork de numéros d’écoutes, d’orientation et d’informations pour les Teens. Un comics qui fait “relativiser” et réfléchir sur les actes de chacun et les conséquences qu’elles peuvent avoir.

Victor et Nora, a Gotham love story : Âmes sensibles s’abstenir car ce one shot bouleverse autant qu’il amuse avec ses personnages attachants.