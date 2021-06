Celles qui sont à l’affût de mes articles mensuels FranceNetInfos/Prescription Lab vont m’en vouloir de présenter la Prescription Lab de juin 2021 avec autant de retard. Néanmoins, il était hors de question que je rate ce rendez-vous pour autant ! Ce mois-ci, je dirai que la box est “simple et efficace”, elle n’aura aucun mal à trouver sa place dans une valise lors d’un week-end improvisé.



Prescription Lab de Juin 2021



Quand je dis “simple & efficace” cela ne veut pas dire que la box est quelconque pour autant. Néanmoins, elle possède des essentiels, dans un esthétisme de box épuré, un design qui change un peu des précédentes. Aussi, contrairement à d’autres personnes dont j’ai lu les avis, je n’ai pas été déçue. Quant à la sélection de produits, je ne peux pas affirmer qu’elle m’a surprise, mais elle est complètement cohérente avec la volonté de l’équipe ce mois-ci : proposer “une routine pratique pour assurer l’essentiel en week-end…”. Soit, des produits qui conviendront à tout type de peau et j’avoue que l’idée me plaît assez.

Zoom sur l’intrépide Camille Aumont Carnel

Ce que j’aime avec Prescription Lab, ce sont toutes ces femmes mises en valeur dans Le Prescripteur. Camille Aumont Carnel est aux antipodes de la sélection : sa beauté électrisante, son originalité, son punch et son côté affirmé qui fait tout son charme. J’ai aimé l’idée de créer un équilibre entre les produits dans la box et cette femme inspirante.

Les produits présents dans la box

C’est sûrement le moment que vous préférez : la révélation ! Et mon retard de publication aura eu l’avantage de vous laisser la surprise jusqu’au bout, pas vrai ?

Le démaquillant lacté visage & yeux calendula + camomille P.Lab Beauty

Je trouve bien que P.Lab Beauty ait pensé à créer un démaquillant de ce type, même si j’avoue préférer les huiles depuis quelque temps. En fait, il s’agit d’un démaquillant entre deux, en gros, ce n’est ni un lait, ni une lotion, mais bel et bien : un démaquillant lacté. Soit, un doux équilibre entre l’eau et le lait. Je ne sais pas dire si j’ai aimé ou pas ce produit, car j’ai eu un peu de mal avec l’odeur. En revanche, je dois reconnaître qu’il démaquille bien le visage et ne pique pas les yeux. Et cela a un côté hyper satisfaisant qui fait que je continue de l’utiliser.

Les cotons lavables P.Lab Beauty

J’ai été surprise qu’il y ait 2 produits P.Lab Beauty ce mois-ci, et ravie qui plus est ! Je fais partie de ces personnes qui se démaquillent avec des lingettes et cotons en tissu. Je considère que c’est un indispensable et cela rend de vrais services lorsqu’on part en week-end notamment. Ceux-ci sont doux, glissés dans un filet refermable et lavable forcément. Je valide !

Le sérum essence du Mont Blanc, Saint-Gervais Mont Blanc

Pour tout vous dire, je savais à l’avance que j’aimerais ce produit, car je trouve les formulations des produits de cette marque parfaites, encore plus sur ma peau sensible et réactive. C’est bien simple, j’ai porté le “soin essentiel hydratant riche 24h” pendant des années. Ce sérum est parfait sur les peaux qui tiraillent, je trouve qu’il hydrate instantanément les zones de sécheresse. Il sent divinement bon, que demander de plus ?

La crème d’eau diabolique tomate Garancia

Bon, je sais que je vais en surprendre quelques-unes si je dis que je n’accroche pas avec ce produit. Je ne remets pas en question l’efficacité de la crème en elle-même, juste ce n’est pas un geste que j’apprécie. Les crèmes “bonne mine assurée” font un flop sur moi, je les trouve difficiles à utiliser, trop oranges parfois. Sinon, je ne peux que reconnaître ses qualités en terme de grain de peau affiné, quelques minutes après l’avoir déposé elle a tendance à lisser les pores de la peau. Petite anecdote : j’ai déjà reçu ce produit dans les box, un peu lassée donc… Néanmoins, cela ne ternit pas l’image positive que j’ai de la marque, qui propose des produits recherchés aux compositions assez clean.

Retrouvez les produits Garancia sur Sephora.

Le baume multi-usages Les Petits Prodiges

Le voilà mon produit coup de cœur de la box : le baume multi-usages Les Petits Prodiges. Pour celles qui souhaitent en apprendre un peu plus sur cette marque que nous adorons à la rédaction, rendez-vous sur notre article ICI. Ce baume est un indispensable pour toute la famille, il permet plusieurs types d’utilisations : soin visage et corps, baume réparateur et même démaquillant, baume à lèvres, hydratant pour les mains, pieds, etc. Et même un cicatrisant pour les petits bobos ! Celui-ci n’a aucune odeur, il est doux, parfait au quotidien, je l’ai glissé dans mon sac à main, il s’est vite imposé comme indispensable.

Mon avis sur la Prescription Lab de Juin 2021

L’équipe ne manque jamais d’idées pour nous surprendre encore et encore. Ici, la sélection tout de blanc vêtu dénote clairement de l’énergie contagieuse de la belle Camille Aumont Carnel. L’idée d’avoir créé un équilibre me plaît beaucoup, je trouve ça génial. Quant au Prescripteur, il est sympa aussi ce mois-ci. Au programme, un zoom sur chaque produit of course. Des doubles pages assez féministes avec notamment les “7 objets clitoridiens”, y’a pas de raison ! Il y a aussi un Dossier Bien-être bien mené, assez participatif d’ailleurs. Sans oublier “Les jeux du Week-end” que l’on rêve tous de faire à la plage très bientôt.

En parlant de cela, dites-moi en commentaire quand sont prévues vos vacances ainsi que les produits qui ne vous quittent jamais en voyage. En attendant la box du mois de juillet 2021 – j’en frémis d’avance – prenez grand soin de vous !