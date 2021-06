La crise d’ado n’aura pas lieu est un guide pour les parents, paru aux éditions Solar, en mai 2021. Un livre qui propose de faire de ce passage une opportunité pour grandir ensemble, avec des clés, des outils, des pistes de réflexion pour faire évoluer la relation parent-enfant.

C’est par une introduction que débute l’ouvrage de 224 pages, où l’auteure revient sur sa pratique, sept années auparavant, avec l’écoute des uns des autres, pour apprendre les uns des autres. Ensuite, plusieurs parties sont à découvrir, pour comprendre un peu plus les adolescents, avec le corps, les émotions, l’identité et l’estime de soi, la communication, les apprentissages, les écrans, les crises et l’inconnu. Ainsi, le livre invite à ne pas être dépourvu face aux changements qui surviennent dans la vie de leurs enfants, qui n’arrivent pas toujours à comprendre. Pourtant une étape du développement inévitable et importante pour leur prochaine vie d’adulte.

Le guide, très bien découpé et détaillé, présentent des clés, outils et pistes de réflexions, pour déconstruire le mythe de la crise d’ado et ainsi faire évoluer la relation parent-enfant. Ainsi, la clé principale va être d’écouter ces adolescents sans jugement, sans projection et toujours nuancer son discours. Il va donc falloir instaurer un dialogue, une écoute, permettant d’y voir plus clair, tant pour les parents que pour les enfants. Un accompagnement plus juste, plus en douceur et dans l’accompagnement, afin de les aider à se construire. L’auteure donne donc des conseils, issus de ses consultations avec les parents et les adolescents, avec un ton décomplexé, juste et plaisant à découvrir, très enrichissant. Il y a des définitions, des sujets bien approfondis, des outils expliqués, des conseils sages et applicables…

La crise d’ado n’aura pas lieu est un guide pratique, des éditions Solar, qui propose de faire de ce passage une opportunité pour réinventer un dialogue avec son enfant, pour l’aider à continuer à grandir, à se construire, et trouver un équilibre au sein de la famille.