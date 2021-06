Pour l’amour du Dauphiné d’Evelyne Dress paru chez Magellan et cie

Les excellentes éditions Magellan et Cie présentent un nouvel opus de leur série “Pour l’amour de” en mettant à l’honneur une magnifique région : Pour l’amour du Dauphiné d‘Evelyne Dress.

« On ne guérit jamais de son enfance, jamais de son histoire familiale, jamais de son premier amour. Je lécherai toujours les roudoudous de mes cinq ans. ‘‘On est de son enfance comme on est d’un pays.’’ Je suis un peu du boulevard des Filles du Calvaire à Paris, mais beaucoup de la Route Napoléon. »

L’argument du livre :

Par ce récit d’enfance et de jeunesse où l’histoire familiale croise et recroise l’histoire insoupçonnée du Dauphiné, Évelyne Dress rend hommage à ce territoire grandiose qui a contribué à forger sa personnalité. Les figures de la grande et de la petite histoire s’y côtoient sans fausse note, et l’histoire de l’aïeule maternelle se confond avec celle de Napoléon, en traversant un patrimoine bâti impressionnant, des paysages de montagne d’une grande splendeur, jusqu’au petit village de Petichet, le berceau familial.

De proche en proche, avec quelques grands témoins comme la marquise de Sévigné, Jean-Jacques Rousseau, Stendhal ou Hippolyte Muller, qui créa le Musée dauphinois en 1906, le lecteur plonge au cœur d’une contrée à couper le souffle.

Quelques mots sur l’auteure :

Née un 1er août dans le train, Évelyne Dress, est actrice, réalisatrice et productrice, peintre et écrivaine. Elle a déjà publié huit textes, notamment aux éditions Glyphe, Plon et Pocket. Son premier roman Pas d’amour sans amour (1993, Plon ; 2018, Glyphe) est aussi un film qu’elle a réalisé pour le cinéma. Son dernier roman, Mes chats, est un récit publié en 2021 chez Glyphe.

Mon avis de lectrice :

Avec humour, subtilité et talent, Evelyne Dress nous emmène en voyage avec elle à la découverte du Dauphiné. Cette région lui est chère car elle y a passé ses vacances d’enfance. Plus fourni et détaillé qu’un guide du Routard, ce livre fourmille d’informations sur l’histoire, la culture, la géographie et l’évolution de cette région aux multiples facettes. Mais la cerise sur ce joli gâteau, ce sont tous les souvenirs d’enfance qui ponctuent ce beau petit ouvrage.

La plume d’Evelyne est trempée dans la nostalgie des jours heureux, où sa grand-mère lui “mangeait les joues” en la complimentant sur sa beauté et sa grâce naturelles. Au fil des années, celles-ci ne l’ont jamais quittée et au contraire se sont amplifiées. La lecture se fait fluide, drôle, émouvante et instructive tout au long de ces pages qu’on dévore avec plaisir et avidité.

Pour l’amour du Dauphiné d’Evelyne Dress paru chez Magellan et cie est un magnifique ouvrage de référence sur le Dauphiné, mais aussi une merveilleuse occasion pour l’auteure de se dévoiler en toute pudeur. J’ai retrouvé la douceur du roman d’Evelyne Dress : La maison de Pétichet dans ses évocations concernant ses vacances, un roman très émouvant sur un amour de jeunesse. L’auteure confie ses souvenirs avec une grande confiance envers ses lecteurs, comme une amie nous raconterait des anecdotes autour d’une tasse de thé.

Encore une fois, j’ai adoré lire un livre d‘Evelyne Dress, pour son talent d’écrivain, sa vision bienveillante de la vie, et le brin d’émotion qu’elle arrive à incorporer dans toute son oeuvre. Pour toutes ces raisons, je ne saurais que vous recommander fortement la lecture de ce livre : Pour l’amour du Dauphiné d’Evelyne Dress, un livre idéal pour les vacances, que vous les passiez dans cette région ou pas. Belles lectures.