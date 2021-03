Le rendez-vous de Rangoon de Evelyne Dress paru aux Ed. Glyphe

Les excellentes éditions Glyphe présentent un livre touchant et délicat comme son auteure : Le rendez-vous de Rangoon par Evelyne Dress.

L’argument du livre :

Thérèse est animatrice à la télé.

À trente-trois ans, lasse des faux-semblants, des préjugés et de la superficialité de la vie parisienne, elle décide de tout plaquer et prend un billet pour le bout du monde. Le bout du monde, pour elle, c’est la Birmanie.

Roman d’amour, de fantasme, de mystère, de politique, de bouddhisme et d’introspection, Le Rendez-vous de Rangoon est aussi une mise en perspective de la vie parisienne, au bout de laquelle Thérèse conclut :

« J’aimerais rester dans ce pays où la seule ambition est la survie. »

Quelques mots sur l’auteure :

Evelyne Dress est actrice : Et la Tendresse ? Bordel !, réalisatrice : Pas d’Amour sans Amour, écrivain : Pas d’Amour sans Amour, La Maison de Petichet, Les Tournesols de Jérusalem (Prix des libraires de Normandie).

Le Rendez-vous de Rangoon est son quatrième roman.

Pour Les Chemins de Garwolin son cinquième roman, elle est partie du postulat qu’on ne sait rien de la vie de nos parents et qu’en disparaissant ils nous laissent démunis.

Mon avis de lectrice :

Quel bonheur de retrouver la plume racée et élégante de ma romancière préférée : Evelyne Dress. Le dernier livre d’elle que j’avais lu ou plutôt dégusté se présentait sous forme de témoignage : “Mes chats”, un bel hommage très personnel aux chats qui ont partagé son existence.

On croit toujours qu’un tel témoignage basé sur des anecdotes de sa vie est bien plus personnel qu’un roman avec des personnages fictifs. En tout cas, c’est l’idée que j’avais en commençant à lire ce roman : Les rendez-vous de Rangoon. Et pourtant, tout au long de sa lecture, je n’imaginais pas à quel point la sagesse et la pureté d’Evelyne Dress paraitraient sous les mots de cet ouvrage très attachant.

Les tribulations de l’héroïne Thérèse à travers un pays dont on entend rarement parler la Birmanie m’ont touchée et m’ont emportée dans un souffle quasi épique. J’ai adoré vivre avec Thérèse tout le processus qui la mène à la renaissance, avec cette révélation finale de la personne avec qui elle a ce rendez-vous.

Avec ce style épuré et pourtant rempli de passion, Evelyne Dress décrit un voyage sous forme d’introspection qui mène vers la vérité, celle du coeur et des sentiments. Pour toutes ces raisons, je ne peux que vous recommander chaleureusement la lecture de ce magnifique roman : Le rendez-vous de Rangoon de Evelyne Dress paru aux Editions Glyphe. Belles lectures.