Dita Von Teese “Glamonatrix” – Nouveau Show en tournée 2022

Dita Von Teese dans Glamonatrix – La Reine Internationale de l’effeuillage sensuel et burlesque revient pour un nouveau show, deux ans après The Art Of the Teese, qui s’était jouée à guichets fermés aux États-Unis, au Canada, en Europe et en Australie.

GLAMONATRIX avec Dita Von Teese

En tournée à partir de février 2022

Le spectacle Glamonatrix est une soirée complète de comédie et de strip-tease sophistiqué qui célèbre la diversité de la beauté. Loin d’être un spectacle burlesque typique, Dita élève et modernise le spectacle de variétés classique des années 1940, avec des formes masculines et féminines glorifiées d’une manière positive pour le corps, qui inspire et élève.

La revue burlesque Glamonatrix emmènera le public dans un voyage visuel époustouflant avec des performances à couper le souffle. Ce spectacle de variétés prestigieux présente de nouvelles productions extravagantes de Dita et des artistes qui l’accompagnent ; avec des costumes créés par le célèbre corsetier Mister Pearl, la créatrice britannique Jenny Packham, le couturier français Alexis Mabille, l’icône burlesque Catherine D’Lish, les Brooke Brothers et bien plus encore. Les amateurs de chaussures apprécieront les extraordinaires chaussures sur mesure de Christian Louboutin.

DATES DE LA TOURNÉE :

Paris : Aux Folies Bergère du 10 au 12 février 2022

Bruxelle : le 14 février 2022

Bordeaux : Au Théâtre Femina le 12 mai 2022

Genève : le 23 mai 2022

RÉSERVATION :

En ligne : www.fnacspectacles.com

NOTE D’INTENTION DE DITA VON TEESE :

“Après le succès de ma dernière tournée en Europe, je suis rentrée chez moi plus inspirée que jamais et je me suis immédiatement lancée dans la création de nouveaux numéros. Je reviens avec un spectacle encore plus grandiose que celui avec lequel j’ai déjà tourné. Me retrouver dans ces théâtres historiques avec un public tiré à quatre épingles crée une atmosphère incroyable que je n’ai jamais vue auparavant. Pour moi, le burlesque a toujours consisté à trouver mon pouvoir et ma confiance en moi, à embrasser la sensualité et à encourager les autres à faire de même dans leur propre vie. Le glamour est l’art de créer du mystère et du charme, et le nouveau spectacle “Glamonatrix” englobe toutes ces qualités.

Je suis heureuse que le burlesque soit devenu le symbole d’une célébration de la beauté et de la sensualité sous différentes formes, un lieu où des icônes improbables occupent la scène et inspirent les autres. Je suis fière de faire partie du mouvement burlesque moderne et je suis reconnaissante d’avoir la chance de tourner avec des artistes qui changent l’opinion des gens sur le strip-tease.”