Linge de maison : quelles sont les tendances en 2021

Avec la crise sanitaire actuelle et les périodes de confinement, de nombreux français ont entrepris de s’occuper de leurs intérieurs à travers des opérations de rangement, de rénovation et de décoration. Tout comme le secteur du mobilier, le marché du linge de maison a été particulièrement dynamique tout au long de cette période. Pour rappel, le linge de maison réunit l’ensemble des textiles utilisés pour la décoration des différentes pièces de la maison : salon, cuisine, salle de bain, chambre à coucher. Parce qu’il est important d’être bien chez soi, retrouvez dans cet article toutes les tendances de l’année 2021 pour le linge de maison.

Les couleurs à privilégier pour la décoration

Le linge pour la maison a pour vocation d’habiller votre intérieur et de le sublimer. Pour cette année, les couleurs les plus tendances sont le jaune, le gris, et les nuances terreuses. Toutefois l’ensemble des couleurs naturelles sont mises en avant, et notamment le bleu océan et le vert forestier qui offrent un sentiment de liberté et de nature aux habitations. Privilégiez les couleurs vives pour votre linge si vous souhaitez donner une touche de gaieté à votre intérieur. À contrario les coloris ternes sont plus classiques, idéals pour créer une ambiance plus cocooning.

Les motifs les plus recherchés du moment

À l’instar des couleurs, les motifs les plus en vogue cette année sont les dessins qui représentent la nature : les arbres, les feuilles, les fleurs, les montagnes, les paysages… Ces motifs sont parfaits pour dégager une atmosphère authentique et reposée à votre maison. Cependant les motifs géométriques sont toujours plébiscités par un grand nombre de personnes pour ses aspects modernes et élégants. Toutes les formes sont concernées : carré, cercle, triangle, tribal, low poly…

L’assortiment idéal pour le linge de lit

La chambre est la pièce maîtresse de la maison. En fonction de l’esthétique souhaitée, il vous faut adopter différents éléments du linge de lit : les draps et les draps housses, les housses de couettes, les couvre-lits, les taies d’oreiller etc. Deux solutions s’offrent à vous : soit harmoniser les couleurs, soit les désaccorder avec plusieurs coloris. Le contraste de couleur peut être fait avec plusieurs pièces, ou bien sur la même pièce comme c’est le cas d’un couvre-lit patchwork qui comprend plusieurs tissus assortis cousus entre eux pour former un boutis.

Pour les matières : le lin ou le bambou

La matière phare du linge de maison en 2021 reste le lin car il a l’avantage d’être plus écologique à produire que d’autres tissus, et il est particulièrement résistant au lavage. De plus, c’est une matière à utiliser tout au long des quatre saisons car elle est thermorégulatrice. Les produits en viscose de bambou sont aussi fortement appréciés par les consommateurs, et notamment pour le linge de lit et le linge de bain. C’est une matière très douce au toucher et complètement biodégradable.