A soeur perdue de Marion Jollès-Grosjean paru chez City Editions

Les excellentes éditions City Editions présentent un roman bouleversant de sincérité et de résilience : A soeur perdue de Marion Jollès-Grosjean.

Le pitch :

Amélie et Marianne sont sœurs. Elles ont grandi ensemble sous le regard bienveillant de leurs parents. Mais la vie les a peu à peu séparées : Amélie est une parisienne branchée, Marianne une mère de famille qui s’ennuie et semble avoir oublié ses rêves de jeunesse. Lorsque la tragédie frappe et que l’amour ne suffit plus, le monde de Marianne s’effondre. Comment est-il possible d’en arriver là ? Son cœur continue de battre, mais inutilement, douloureusement. Comme si plus rien n’avait de sens. Alors, la jeune femme va creuser pour comprendre les blessures secrètes qui ont conduit au pire. Et étrangement, ce sera l’électrochoc qui lui permettra de retrouver le chemin de sa vie, de raviver une flamme qu’elle avait laissé s’éteindre. Une course à la vie, à cœur perdu.

Quelques mots sur l’auteure :

Journaliste et présentatrice à TF1, Marion Jollès-Grosjean est également l’épouse du pilote de Formule 1 Romain Grosjean. Passionnée de littérature, elle signe avec À sœur perdue, un magnifique premier roman sur la complexité des liens familiaux.

Mon avis de lectrice :

Quel beau titre pour un roman absolument addictif, qui vous prend par surprise et par les sentiments ! J’ai été happée très rapidement par cette histoire sur fond de témoignage : A soeur perdue de Marion Jollès-Grosjean. Le style de narration m’a beaucoup plu, avec de nombreux dialogues et un phrasé fluide qui permet de s’attacher à l’histoire et aux personnages.

Malgré le sujet difficile du deuil, j’ai aimé lire ce roman comme un feelgood classique, où l’héroïne du livre part d’un état dépressif pour arriver à se réinventer grâce à son courage et sa force vitale. On suit le parcours semé de doutes et d’obstacles à surmonter de Marianne qui puise au fond d’elle-même toutes les ressources nécessaires à “la vie d’après”, celle qui sera dominée par le manque, mais aussi par l’espoir.