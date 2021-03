La météorite de Hodges est une bande dessinée de Fabien Roché, parue aux éditions Delcourt, en mars 2021. Un bel ouvrage qui revient sur ce fait divers réel, lorsqu’en 1954, en Alabama, une météorite tombe du ciel et vient frapper Ann Elizabeth Hodges, dans sa maison.

1953, un couple prend des tickets pour une séance de cinéma de plein air. Ils prennent deux tickets au guichet, avant de retourner à leur voiture et de s’installer sur le grand parking. L’homme trouve la station radio pour écouter, par la suite, le film et demande à sa femme ce qu’elle souhaiterait manger. Le film est sur le point de commencer, l’homme est encore en train de faire la queue… Un an plus tard, le 30 novembre 1954, à 12h45, dans la maison des Hodges, tout semble paisible. La pendule bat le rythme avec son balancier, une fenêtre ouverte laisse entrer un courant d’air, une mouche vient se poser sur une bible, la radio chante et émet un bruit à un moment donné, et madame Hodges dort sur le canapé. Tout semble normal, à part une certaine luminosité, qui apparaît et disparaît. En un instant la maison est frappée par une météorite. Et tout semble paisible de nouveau…

L’ouvrage est dense, présentant ce fait divers réel et incroyable à travers une enquête passionnante et étonnante. En effet, Ann Elizabeth Hodges va voir sa vie bouleversée, car elle est la première humaine connue à avoir été heurtée par un corps céleste. Une célébrité soudaine, des combats juridiques, et plus encore, attendent Ann Elizabeth. La bande dessinée relate ainsi cette histoire vraie, sous différents angles, pour une enquête approfondie, qu’elle soit personnelle, astronomique, historique, judiciaire, émouvante… Le récit, bien que dense, est ainsi découpé, pour une lecture plus aisée, parfois poétique, touchante, mais aussi curieuse et plaisante. Le graphisme joue beaucoup dans cet album avec quelque chose d’épuré, un trait assez simple et plutôt rond, mais plutôt efficace, grâce au découpage et aux couleurs choisies.

La météorite de Hodges est un ouvrage dense, de Fabien Roché, paru aux éditions Delcourt, qui revient sur un fait divers et incroyable, une météorite tombée du ciel et frappant Ann Elizabeth Hodges, dans sa maison, pendant sa sieste, bouleversant ainsi sa vie…