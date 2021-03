La Nuit Trésor – Dentelle de Roses : Le nouveau parfum signé Lancôme

“La Nuit Trésor” – parfum emblématique de la maison Lancôme – signe son grand retour dans une version sophistiquée au doux nom de « Dentelle de Roses ». Une fragrance envoûtante que nous avions envie de vous présenter.

La Nuit Trésor – Dentelle de Roses, à retrouver chez Sephora

“La Nuit Trésor – Dentelle de Roses” marque les esprits par sa puissance. Les amoureuses de senteurs chaudes et sensuelles vont se laisser porter par les effluves de ce nouveau parfum. Il est clair qu’il s’adresse aux femmes qui n’ont pas peur qu’on les remarque. Le flacon est loin de passer inaperçu également. Celui-ci a été entièrement pensé et conçu pour Lancôme, à commencer par ce flacon en forme de diamant orné d’un voile de dentelle précieux sans autres artifices. Il est somptueux, en total accord avec la fragrance elle-même : très féminine, assumée et élégante à la fois.

“Dentelle de Roses” : Les notes parfumées

Pour ce nouveau parfum, Lancôme se dirige aux femmes adeptes de la rose. Une rose franche, authentique et enivrante : l’essence de rose Damascena rejoint donc les notes de tête. En notes de cœur, nous retrouvons la framboise. Elle apporte un petit côté acidulé à la senteur. Framboises et roses forment un duo irrésistible.

Notre avis sur le parfum

Si vous appréciez que les parfums que vous portez aient leur propre identité alors nous vous conseillons d’aller sentir “Dentelle de Roses” de Lancôme. Il s’agit d’un parfum puissant qui ne passe pas inaperçu. Sûrement le plus intense des versions “La Nuit Trésor”. Nous avons apprécié chaque détail présent sur la bouteille. Tout est si raffiné, à commencer par la dentelle signée La Maison Sophie Hallette, artisan français de dentelle depuis 1887. Et pour l’occasion, la Manufacture a conçu ce voile si précieux sur le flacon lui-même, qui s’apparente à un voile de dentelle haute couture. “La Nuit Trésor” se transforme en une pièce unique, avec ce jeu de couleurs rose/noir ainsi que la fleur en tissu qui entoure le bouchon.

Le parfum « Dentelle de Roses » est une déclaration d’amour faite aux femmes assumées que nous sommes.