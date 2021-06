Gung Ho – Crise d’ado et Post-apo aux Éditions Paquet

Gung Ho comprend cinq tomes publiés aux Éditions Paquet. La série est complète depuis le mois de Juin. Elle nous entraîne dans un monde post-apo, où les humains se regroupent dans différentes colonies pour survivre. Car, la plus grande partie du territoire est devenue le terrain de jeu de créatures assoiffées de sang.

S’entraîner à tuer, aider la communauté en travaillant, avoir les bonnes grâces du conseil général pour recevoir régulièrement des vivres et des armes … Survivre aux attaques, ou mourir sous les crocs du “fléau blanc”. Une quiétude qui va être bouleversée par deux ados orphelins !!!!

Le décor :

“Gung Ho est un cri que l’on pousse pour se donner du courage, pour montrer qu’on n’a peur de rien. Son origine viendrait des soldats américains qui l’utilisaient lors de la Seconde Guerre mondiale. Par extension, ce cri désigne une tête brulée, une personne téméraire.”

Futur proche, Europe, colonie n°16 … sur la tour de vigie, deux adultes s’inquiètent du calme environnant trop pesant. Cela fait un moment que la colonie n’a pas subi d’attaques des « Rippers », ces animaux assoiffés de sang. La nuit tombe, tout le monde est à son poste pour protéger un endroit que l’on surnomme « Fort Apache ».

Demain, arrivera la cargaison de matériel nécessaire à la survie, et les vivres, par le chemin de fer.

Zone de danger aux aurores … Un « braillement» transperce le silence des paysages que traverse la locomotive. Et les tympans de certains aussi ! Au sommet d’un wagon, Archer et sa guitare “envoie” du son en chantant Fear the reader des Blue Oyster Cat. Même son accompagnateur n’en peut plus !! Mais voilà qu’au loin, au milieu de la zone de danger, se dessine la colonie n°16 surnommée “Fort Apache”.

Si les habitants attendaient cette livraison avec impatience, ils ont la surprise de récupérer avec elle, deux jeunes ados au passé lourd. Après avoir été accueilli dans un orphelinat, ils ont barulé de colonie en colonie. Dernière chance avant l’exil, “Fort Apache”! Archer, le plus vieux est voleur, déconneur, dragueur, un brin insupportable, et rebelle. Zack, son petit frère, plus silencieux et renfermé !!

Leur dernière chance pour vivre aux côtés des leurs . Le début des « emmerdes » pour les autres …

Le point sur la BD

Une excellente série d’anticipation, publiée aux Éditions Paquet, qui nous tient en haleine du début jusqu’à la fin ! Vous pensez que c’est à cause du contexte post-apo, et des « geladas » blancs immaculés (lorsqu’ils ne sont pas couverts de sang!) qui terrorise​nt​ les colonies ???

Que nenni chers lecteurs ! Benjamin Von Eckartsberg axe presque tout le scénario de Gung Ho, sur les rapports entre habitants au sein de la colonie. D’un côté, des adultes organisés, avec des règles bien précises à respecter afin de maintenir le maximum de personnes en vie. Bien entendu, scénario post apo, rime avec dérives inhumaines ! Et, de l’autre, une flopée d’ados titillés par leurs hormones, qui n’ont d’autres choix que de s’entraîner à se battre pour espérer avoir un futur !!

Vous avez des ados ? Non ? Je vous explique : un ado ça n’aime ni les règles, ni les prisons. Là où les adultes voient une « parenthèse » de survie, bien sagement repliés dans leur petit fort, ces petits impétueux ne voient que les risques à prendre pour en sortir, et faire les mariolles devant les filles ! Bref, mettre un bon coup de pied à toutes les règles !!

L’histoire est pimentée, grâce aux dialogues cinglants entre ados. Hémoglobinée à souhait grâce aux « accidents » de parcours au cours du récit.

Thomas Von Kummant nous sert des graphismes absolument modernes avec un mélange comics/jeux vidéos/manga qui le fait totalement !!! Je vous laisse admirer les images !

La conclusion :

Encore une intégrale BD à adapter en série !!! Je donnerais cher pour pouvoir voir chacun des personnages en chair et en os, et surtout, les entendre tellement certains persos sont difficiles à « apprivoiser » !!! Et la bande originale de la série est déjà toute trouvée grâce aux différentes références musicales mentionnées dans les différents tomes !

Gung Ho aux Éditions Paquet est, certes, une série d’anticipation post-apo. Mais c’est avant tout une histoire humaine. L’histoire de ces ados, des têtes brûlées avec un « gros » affectif . On s’attache, on les suit jusqu’au dernier tome et on a du mal à les quitter en fermant la BD tant ils sont sympathiques, et complètement imprévisibles !!!!!

Avis aux auteurs et à l’éditeur … On en veut encore !

(actuellement disponible en Version classique, en Version 2.0. Premier cycle en intégrale des 3 premiers tomes !)