« À la mer » d’Emma Giuliani aux Éditions Les Grandes Personnes

« À la mer » est un nouvel album illustré par Emma Giuliani disponible aux Éditions Les Grandes Personnes. Nous retrouvons ce format Xxl, au travers duquel les enfants iront à la découverte du littoral et de la mer. Sous forme de documentaire animé, ce livre est visuellement époustouflant et fourmille de détails à découvrir, grâce aux nombreuses fenêtres à déplier.

Prêts pour une excursion « À la mer » ?

Ce nouveau livre « À la mer » est un peu la suite de « Au jardin » d’Emma Giuliani que nous vous avions présenté sur FranceNetInfos. Nous étions déjà subjugués par la richesse des illustrations, la narration étoffée ou encore ces fenêtres à déplier que nous retrouvons également ici. Que dire si ce n’est que ce nouvel ouvrage est visuellement incroyable ? Le travail de graphisme de l’auteure est assez unique en son genre, quant à la narration, elle guide le lecteur à la découverte de tout un tas d’informations en connexion avec le thème central : la mer.

Un livre pédagogique, très amusant

Le jeune lecteur retrouve Prune et Robin – précédemment rencontrés dans « Au jardin » – au fil d’une promenade à la plage, au port, sur un bateau. Chaque double page correspond à un lieu visité. L’auteure retranscrit les sensations avec précision, de façon à ce que le lecteur puisse se projeter également : le sable chaud, cette petite brise marine qui caresse leur visage, les odeurs de la nature. Emma Giuliani a pris le soin de légender chaque paysage, animal, plante, fleur ou objet à la façon d’un documentaire. Ils vont donc apprendre tout un tas de choses autour de la mer, de façon précise et détaillée. Nous validons complètement l’idée des fenêtres à déplier, car les enfants y sont sensibles. L’idée de découvrir ce qui se cache dessous rythme encore plus la lecture, c’est très amusant.

Une promenade riche en découvertes

Nous retrouvons donc Prune et Robin « Vers la plage » marchant sur le sable chaud. De nombreuses odeurs se mélangent, celles des pins ou encore de l’immortelle des sables. Ils vont croiser la route d’oiseaux, d’animaux en tous genres. Ils se rendent ensuite « Sur la plage », à la découverte des vagues, de la marée haute et basse, de coquillages également. « Sur le port », ils en prennent plein les yeux face à de magnifiques bateaux imposants. Jusqu’à ce qu’ils soient « Bienvenue(s) à bord » d’un voilier légendé de termes techniques dans sa totalité. Ils partent donc à l’aventure, à destination de l’île des Mille Oiseaux. « La traversée » a été riche en émotion : le vent, la rencontre avec des baleines et tortues marines. Arrivés sur l’île, le paysage est à couper le souffle. Jusqu’à cette « Expédition » océanographique d’un équipage de scientifiques, prêts à étudier l’océan autour de sujets importants relatifs au respect de l’environnement.

« À la mer » est un livre incroyable qui va aiguiser la curiosité des grands et des petits. Il est conseillé aux enfants à partir de 5 ans.