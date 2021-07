Les chiens en bande dessinée, la nouvelle série des éditions Bamboo

Les chiens en bande dessinée est une nouvelle série des éditions Bamboo, qui débute avec ce premier tome, paru en juin 2021. Un album de Christophe Cazenove et Manon Ita, qui présente l’éducation, le comportement, l’alimentation, les races, le jeu et bien d’autres thèmes autour des chiens, avec humour, bien évidemment.

Deux chiens se promènent tranquillement. Le carlin s’arrête et s’interroge car un berger allemand s’est arrêté et s’est mis à cligner d’un œil. Il demande à son amie Akita si ce dernier n’essaie pas de le draguer. Akita se pose et explique que le clignement des yeux est un comportement de chien régulateur. Le carlin fait une mauvaise allusion qui énerve Akita. Celle-ci reprend ses explications affirmant qu’abaisser les oreilles, incliner ou tourner la tête, cligner des yeux, se lécher les babines, bailler et bien d’autres choses encore, sont pour faire comprendre aux autres chiens que l’on ne cherche pas les problèmes. Il arrive, d’ailleurs, que les éleveurs aient besoin d’un chien régulateur pour éviter les conflits dans une meute. Puis Akita, fière d’elle, raconte que sans vouloir se vanter, elle-même a quelques notions de régulation.

Voici une nouvelle série autour des chiens qui est à découvrir, mettant en avant les thèmes de l’éducation, le comportement, l’alimentation, la sociabilisation, l’entretien, le jeu, le dressage… Une bande dessinée qui allie parfaitement l’humour à quelques informations utiles et pratiques, afin de mieux comprendre les chiens, découvrir les races et bien d’autres choses encore. Une nouvelle série aussi pédagogique qu’humoristique, qui présente en une planche un gag et une information. Les êtres humains ont aussi leur place dans cet album intéressant et drôle, avec différents personnages, petits et grands, à découvrir et retrouver au fur et à mesure de la lecture, tout comme pour les chiens. Ainsi, les situations cocasses se suivent mais ne se ressemblent pas, suivant le caractère de chacun des chiens. Un cahier pédagogique pour préparer l’arrivée d’un chien est à retrouver à la fin de l’ouvrage. Le dessin est simple, rond, expressif et efficace, sans trop de fioritures.

Les chiens en bande dessinée est une nouvelle série des éditions Bamboo, qui débute avec ce premier tome, qui se veut aussi drôle qu’intéressante, entre gags et situations cocasses, mais aussi informations pratiques et utiles autour de thèmes forts, tels que l’alimentation, l’éducation, le comportement…