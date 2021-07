Crépuscule Rouge au Festival Off d’Avignon 2021

Dotée d’un sujet sensible et toujours très actuel, la pièce de théâtre Crépuscule Rouge porte un propos poignant, servi par une galerie de personnages époustouflants. J’ai eu la grande chance d’assister à une représentation de cette fabuleuse pièce pendant le Festival Off d’Avignon 2021 au Théâtre Le petit Chien.

Le pitch de la pièce :

Novembre 1989. Le mur de Berlin vient de s’écrouler. L’Europe occidentale est en effervescence. La société soviétique n’a pas connu pareil séisme depuis la révolution d’octobre 1917. Désormais, rien ne sera plus comme avant. Quelque part aux alentours de la ville de Novosibirsk en Sibérie, dans la cuisine d’un immeuble communautaire, Vlad, Azad, Sonia, Macha célèbrent l’événement. Ils boivent, mangent et discutent. Sous l’effet de la vodka, la parole se libère. Staline, Gorbatchev, Eltsine, tous sont coupables selon eux de les avoir embrigadés dans cette funeste aventure d’un communisme à visage humain. Cependant, ils s’accordent sur un point : l’âme russe est éternelle. Chacun des personnages se révèle à travers les pudeurs d’une histoire secrète enfouie au fond de son enfance. Tous sont favorables à un nouveau commencement. Un véritable thriller psychologique où les personnages se révèlent avec leurs contradictions. Un drame décapant interprété par des comédiens talentueux. Un fulgurant témoignage sur la dérive de l’histoire. On sort bouleversés. Un moment théâtral rare. Du grand art !

Mon avis de spectatrice :

Portée par des acteurs poids lourd, la pièce Crépuscule Rouge m’a bouleversée par son actualité et le jeu des comédiens qui incarnent des personnages puissants. La confrontation entre les idéologies des deux personnages masculins, nuancée par la douceur des deux personnages féminins est la pierre angulaire de ce spectacle.

J’ai vibré avec les arguments des uns et des autres, rongés par des histoires du passé qui les ont marquées à jamais. J’ai particulièrement apprécié la justesse du propos de la merveilleuse Catherine Salviat qui apporte une touche de légèreté dans cette pièce au fond lourd.

Bernard Lanneau m’a fascinée par son jeu convaincant, alors que son personnage Vlad, porte des valeurs dépassées et controversées. Quel talent faut-il pour incarner ce genre de personnage véhiculant une idéologie détestable, et pourtant, réussir à le rendre attachant malgré tout !

Cette dualité entre l’ancien et le moderne, le désespoir d’un passé révolu et l’espoir d’un avenir à construire m’a beaucoup touchée. Le texte est une pure merveille, sublimé avec brio par des acteurs talentueux, servis par une mise en scène sobre et dénuée d’effets inutiles.

Je ne peux que vous recommander d’aller voir cette pièce originale par son propos et son univers : Crépuscule Rouge du 7 au 29 jullet 2021 (sauf les mardis) pendant le Festival Off d’Avignon au Théâtre Le Petit Chien à Avignon. Le texte est de Serge Sarkissian, la mise en scène de Bernard Lanneau, également interprète avec Catherine Salviat de la Comédie Française, Philippe Lebas et Daria d’Elissagaray.

Théâtre Le Petit Chien : 76 Rue Guillaume Puy Avignon