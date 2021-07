Anna Magnani au Festival Off d’Avignon 2021

Quel plaisir de retourner au théâtre en cet été 2021, et notamment au Festival Off d’Avignon ! J’ai eu le grand plaisir d’assister à une magnifique pièce : Anna Magnani, le temps d’une messe au Théâtre l’Albatros. Interprété avec grand talent par la délicieuse Marie-Josephine Susini, ce seul en scène est un véritable tour de force.

Le pitch de la pièce :

On l’appelait « La Magnani » égérie de Rossellini, Fellini, Pasolini… Rome, l’Italie, et ce courage, auquel l’âme d’un peuple devait s’identifier. Elle était vibrante, extravagante… Instinctive, sublime, elle était la vie, elle était femme. Entière, vulnérable, complexe, emplie de poésie intérieure. Une vitalité inébranlable, un roc, une vie orageuse faite de violentes passions, d’attachements viscéraux. Comédienne mythique, qui n’avait pas son pareil pour s’approprier un personnage. Elle est là, présente, le temps d’une messe, celle de ses obsèques et se raconte en tant que femme et comédienne, le temps d’un voyage avec elle, sans elle… En présence de ses amis, son public, son peuple..

Mon avis de spectatrice :

Comment ne pas être touché par ce portrait d’une égérie, une véritable icône du cinéma italien ! Marie-Joséphine Susini incarne ce personnage attachant, drôle, émouvant avec beaucoup de charisme et un charme fou. Véritable monologue bilingue, l’italien prend une place très importante dans ce texte ciselé, finement travaillé.

Le jeu d’actrice est époustouflant, donnant une dimension humaine à Anna Magnani qu’on pourrait imaginer comme une diva désincarnée, alors qu’elle était tout le contraire. De Rome à New York, on voyage au rythme de la vie tourmentée et pleine de rebondissements de cette actrice au grand coeur.

L’interprétation très juste et vraiment convaincante de Marie-Joséphine Susini donne à ce spectacle un attrait peu ordinaire. Elle remplit l’espace de sa présence, avec des chants, des pas de danse, une mobilité du visage qui retranscrit toute une palette d’émotions.

Je vous recommande chaleureusement d’assister à ce spectacle puissant et instructif sur l’âge d’or du cinéma italien. C’est du 7 au 31 juillet 2021 (relâche les 11, 18 et 25) au Théâtre l’Albatros à 14h30 pendant le Festival Off d’Avignon. Le texte est d’Armand Meffre, la mise en scène et l’interprétation de Marie-Joséphine Susini, Cie Ecl’aDam. Bon spectacle !

Théatre l’Abatros : 31 Rue des Teinturiers, 84000 Avignon