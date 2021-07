Omar Le navigateur : Chronique d’une amitié aux Aventuriers de l’Étrange

Omar le Navigateur nous raconte une histoire d’amitié éprouvée par les années à travers un récit de piraterie !!! Un one shot plein d’émotions, orchestré par le talentueux Pedro Rodriguez à découvrir aux Éditions Les Aventuriers de l’Étrange . (+ 12 ans)

Lors de leurs jeunes années et après un pari stupide, deux amis découvrent une carte aux trésors cachés dans une relique. Ils décident de la couper en deux afin de sceller leur “pacte amical” de retrouver le trésor lorsqu’ils seront grands.

Le décor :

Île de Crête, 1653 … Sur le bord d’une falaise escarpée, un groupe d’adolescents se défie. Le jeune Andréas, a perdu un pari, et pour s’affranchir du joug des autres gamins, il doit sauter. Omar essaye tant bien que mal de le défendre, mais rien n’y fait.

Aussi, il trouve vite la parade : il sautera avec Andréas, seulement si les autres les suivent !!! 1…2…3 … Les deux garçons s’élancent, aussi légers que les mouettes, et plongent quelques mètres plus bas dans le bleu intense de la mer.

Là, au fond de l’eau, avant de remonter à la surface, ils aperçoivent ce qui semblerait être un bateau. Et comme les autres ados n’ont pas eu le courage de les suivre, ils ne sont que deux à savoir …

Aussi, dès le lendemain, ils retournent explorer l’épave. Quelle n’est pas leur surprise lorsqu’ils tombent sur un cadavre orné d’une coiffe ancienne. Omar est si heureux, qu’il ne pense même pas au respect des morts qu’Andreas n’a pas oublié. Et, en faisant les “nouilles”, la coiffe tombe à terre, et laisse s’échapper une carte aux trésors !!!!

Tandis qu’ils scellent leur amitié en se partageant la carte en deux, pour s’assurer qu’aucun d’eux ne trouvera le trésor avant l’autre, ils sont attaqués par une bande de pirates …

Le point sur la BD :

Pedro Rodriguez (Yaga, Les lutins et le cordonnier …) nous livre ici, l’enfance des deux protagonistes principaux, entre terre et mer. Une enfance, comme toutes les autres à travers les âges, où la loi du plus fort règne en maître.

Puis, il nous fait voguer aux côtés des pirates, de la Crête jusqu’à Santa Cruz de Tenerife, en passant par Djerba !!!! Omar le navigateur devient une aventure “initiatique” sur plusieurs années où l’on découvre, petit à petit, les deux destins « liés » de nos jeunes « héros » aux valeurs divergentes !

Le trait de l’auteur est reconnaissable entre mille, même s’il adapte à chaque fois, ses graphismes à l’histoire qu’il raconte ! Avec ses jeux d’ombres, il accentue le mystère et la noirceur de chaque situation. A travers les différentes époques où il nous entraine, les tons marrons/sépias, tranchent avec un bleu/vert profond. Les plans et les switchs entre les différentes époques sont particulièrement originaux. Le lecteur est presque envahi par l’ivresse des profondeurs dans les scènes sous-marines !

Les Éditions “Les Aventuriers de l’Etrange” nous servent la véritable chronique sur l’amitié fragilisée par l’adversité de la vie, le temps et la cupidité.

La Conclusion :

Omar le navigateur aux Éditions Les aventuriers de l’Étrange, c’est avant tout une aventure humaine. Le « destin » d’une amitié bousculée par le temps, et les choix de chacun des personnages. Un « voyage » poignant, mystérieux, parfois cruel où l’on s’embarque avec émotion. A la recherche d’un bonheur qui prend différents visages au gré de la personnalité de chacun, et du temps qui peut jouer des tours !!! Le plus : l’édition est enrichie de trois cadeaux : des “tirés-à-part” numérotés offerts :)