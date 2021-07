Alors que le grand Jean de la Fontaine a fêté ses 400 ans le 8 juillet dernier, les Éditions Les Grandes Personnes présentent l’ouvrage « Jean de la Fontaine : Fables » choisies et illustrées par Henri Galeron. Chanceux, nous l’avons eu entre les mains, il a nous permis de nous remémorer la plume de ce grand écrivain qui a une place centrale dans la littérature française.

« Jean de la Fontaine : Fables » : Un recueil de 42 fables

Cet ouvrage anniversaire permet une rétrospective du travail de Jean de la Fontaine au travers de 42 fables à (re)découvrir. Il faut bien le reconnaître, cet album illustré nous a plongé dans de doux souvenirs d’enfance. Car les fables de Jean de la Fontaine ont toujours eu une place de choix au sein des écoles. Elles ont la particularité de divertir, mais pas seulement. Elles font aussi passer de nombreux messages à qui veut bien les entendre. Les morales ont un rôle prépondérant et se transmettent naturellement d’une génération à une autre.

Parmi nos préférées : « Rien ne sert de courir, il faut partir à point » forcément. Et celles moins connues, telles que « On perd du temps au choix, on tente, on veut tout faire. N’en ayons qu’un, mais qu’il soit bon » (Le Chat et le Renard). Ou encore, le fameux « Tel est pris qui croyait prendre » et le très juste « Apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l’écoute ».

Une réécriture visuelle par Henri Galeron

C’est grâce à ce nouvel ouvrage que nous avons eu le plaisir d’apprécier le talent d’Henri Galeron, qui s’est occupé de toutes les illustrations présentes dans le livre. Cet illustrateur, dont la spécialité est la représentation réaliste d’animaux, a la particularité d’interpréter chaque fable avec beaucoup de justesse. Nous avons notamment été séduits par son illustration autour de la fable « Le Lion s’en allant en guerre », avec la représentation d’animaux en mouvement, une vision onirique et réaliste à la fois, très réussie !

Sans oublier les détails glissés dans ses dessins, tels que ce cœur qui se forme entre deux pigeons dans « Les deux Pigeons », ou encore la force qu’il a de nous faire ressentir toutes sortes de sentiments. C’est notamment le cas pour la fable « Le Loup et l’Agneau » qui met en exergue un loup au regard enragé, face à un agneau apeuré. Tout se voit, tout se ressent, on revit les fables au travers de chaque animal, c’est un régal.

« Jean de la Fontaine : Fables » est le genre de livre que l’on aime ressortir régulièrement de sa bibliothèque pour apprécier la plume de ce grand auteur au travers d’illustrations délicates, à regarder encore et encore.