Cœur praline – Les filles au chocolat

Cœur praline est un roman inédit, de Cathy Cassidy, à la demande des lectrices françaises, paru en juin 2021, aux éditions Nathan. Une nouvelle histoire merveilleuse et touchante, pour les sœurs Tanberry et leur fabrique de chocolat, notamment pour Skye.

Le bus s’arrête dans la rue principale de Kitnor. Tous les élèves se préparent à descendre. Les grandes vacances viennent officiellement de débuter, donc c’est un peu la folie. Tommy utilise son classeur d’anglais comme chapeau, Shay fredonne une chanson sur la liberté et même Skye se sent grisée par le soleil et la limonade. En descendant, Skye souhaite de bonnes vacances au chauffeur. Puis, elle rejoint rapidement Millie, Tina et Tommy, une petite bande surexcitée, aux chemises blanches d’uniforme couvertes de graffitis et de petits mots. Les camarades n’ont pas su se concentrer, ils étaient tous en train de penser aux vacances imminentes. C’est au terrain de sport, pendant un pique-nique improvisé, que tout a dégénéré…

Skye, 15 ans, s’apprête à passer un été ennuyeux. La jeune fille déprime un peu même, car certaines de ses sœurs sont parties et les autres sont bien trop occupées. C’est avec la rencontre de Georges, en garçon en vacances pour un petit temps dans le coin, que tout va changer. Avec une passion commune, ils vont tenter de sauver un cottage emblématique de la ville. Bien évidemment, cette aventure d’été va être passionnante et romantique, même pour l’héroïne qui a peur de souffrir. Il est plaisant de retrouver ce personnage fort, dans ce nouveau roman lui étant dédié, Skye, rêveuse et sentimentale qui, après une rupture douloureuse, a peur de souffrir encore et de faire de nouveau confiance. En plus de l’histoire romantique, le récit est passionnant de par le combat de deux jeunes héros pour sauver le cottage d’une vieille dame.

Cœur praline est le septième tome de la série Les filles au chocolat, de Cathy Cassidy, des éditions Nathan. Une nouvelle histoire à croquer, dans laquelle on retrouve avec plaisir Skye, qui passe son premier été sans ses sœurs adorées, mais avec un certain Georges…