Les risques principaux liés à l’activité professionnelle en France

La diversité des situations complexifie davantage le travail d’identification des risques en milieu professionnel. L’évolution démographique, le changement des méthodes de travail, l’environnement et la technologie font évoluer le débat sur la santé et la sécurité au travail. Quels sont les principaux risques liés à l’activité professionnelle en France ? C’est à cette question que nous répondons dans cet article.

Évaluation des risques professionnels en entreprise

Recenser et évaluer les risques professionnels présents dans les entreprises n’est pas une simple préoccupation d’ordre pédagogique. Pour une meilleure identification des dangers présents sur le lieu de travail, vous devez connaître tous les risques auxquels vos salariés peuvent être exposés. Ceux-ci sont de plusieurs ordres et on peut les regrouper en fonction des catégories.

Le matériel de travail est l’une des principales menaces auxquelles les travailleurs doivent faire face sur leur lieu de travail. Les outils, les machines, les véhicules et les équipements étant dans cette catégorie. Ensuite, il y a les substances toxiques, elles peuvent être chimiques ou biologiques, mais leur présence sur le lieu de travail met en danger la santé des employés.

La méthode est une autre problématique qui pose question. Les gestes répétitifs et les travaux en hauteur peuvent en effet provoquer de graves accidents. Par ailleurs, la source d’énergie utilisée sur le lieu de travail n’est pas exempte de tout reproche. L’électricité, l’hydraulique, l’air comprimé ou le nucléaire, chacune de ces approches énergétiques comporte des failles qui constituent autant de risques d’accident.

Il est possible que cette identification ne soit pas exhaustive si elle ne s’appuie que sur des éléments théoriques. Analyser les accidents de travail, évaluer leur incidence, identifier et comprendre les maladies professionnelles, tout cela permet une meilleure appréciation de la situation.

Comment classifier les risques professionnels ?

La classification des risques professionnels dans une entreprise tient compte de certains critères. Parmi ceux-ci, il y a la typologie des menaces. On distingue plusieurs catégories de risques. Ceux-ci peuvent être mécaniques, chimiques, radiologiques, physiques, biologiques ou psychologiques.

Concernant les risques mécaniques, les écrasements, les perforations, les heurts et les projections de particules en sont quelques-uns. Ces accidents sont liés à la présence des machines en mouvement, aux chutes d’objets lourds, aux outils de travail pointus ou tranchants, aux morceaux de roche, de métal ou de bois, aux étincelles et aux particules incandescentes. En outre, malgré l’existence des harnais de sécurité, les travaux en hauteur ne sont pas moins dangereux.

Les risques physiques sont surtout le fait des vibrations que les employés subissent sur leur lieu de travail. Il peut s’agir des bruits des engins, du niveau de température trop élevé ou trop bas ou des secousses que le corps reçoit, à cause des machines qui font vibrer le sol. Les intempéries [chaleur, humidité, vent…], la présence des poussières dans l’air respirable, l’électricité, l’éclairage, l’explosion ou l’incendie sont d’autres risques physiques présents sur le lieu de travail.

L’inhalation des substances chimiques, l’exposition à une substance par un contact avec la peau ou une ingestion constituent autant de risques chimiques auxquels vous vous exposez en tant que salarié. Qu’ils soient toxiques ou cancérigènes, corrosifs, mutagènes, allergisants ou irritants, leur présence sur le lieu de travail constitue une réelle menace pour votre santé.

S’agissant des risques biologiques, ils font référence aux agents pathologiques [virus, parasites ou bactéries] auxquels vous pouvez être amené à vous exposer dans le cadre de votre travail. Ce peut être par inhalation, par piqûre, par morsure ou par voie cutanée.

Quelques statistiques liées aux risques professionnels en entreprise

En France, on observe une régression du nombre d’accidents de travail. Depuis une trentaine d’années, le taux de mortalité lié aux accidents de travail est de 40 %. L’on évoque un total de 700 000 accidents de travail en France durant cette période. Parmi ceux-ci, 600 ont connu une issue fatale pour les victimes. Pour les moins de trente ans, le nombre d’accidents ayant entraîné un arrêt de travail est supérieur à la moyenne.

Par ailleurs, les lésions professionnelles touchent de plus en plus les jeunes salariés en raison de leur bas niveau de formation et du manque d’expérience professionnelle. L’augmentation et la régularité des accidents de travail sont aussi fonction de l’âge. Autrement dit, la faculté de récupération du corps est en baisse chez les personnes d’âge mûr.

La souffrance psychologique est un autre problème qu’on observe sur les lieux de travail. L’économie tertiaire, la mécanisation et la pénibilité physique du travail en sont les principales causes. Le développement de l’outsourcing entraîne une répercussion des risques dans la chaîne des sous-traitants. Or, ces PME ne disposent pas de structures adaptées, tant en ce qui concerne la représentativité du personnel que pour la mise en place d’un service d’hygiène et de sécurité environnement. D’où la difficulté d’une meilleure adaptation des mesures de prévention.

Selon des statistiques datant de 2008, l’on a recensé 45 000 maladies professionnelles en France. Les données fournies par le CNAMTS (Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés) montrent que la moitié de ces pathologies ont eu pour conséquence une incapacité permanente de la victime. 10 % de malades ont finalement rendu l’âme. La plupart des victimes sont décédées des suites d’un cancer.