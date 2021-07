Le manoir Sheridan – La Porte de Géhenne

La porte de Géhenne est le premier tome du diptyque Le manoir Sheridan, des éditions Vents d’ouest, paru en juin 2021. Une bande dessinée fantastique et captivante, de Jacques Lamontagne et Ma Yi, à l’intrigue bien menée et au dessin fascinant.

Canada, Québec, en 1922, dans la plaine enneigée, un traineau est tiré par deux chevaux au galop. Un jeune homme, dans ce traineau, fouette les chevaux et regarde derrière lui, comme s’il voulait échapper à quelque chose ou quelqu’un. Sur le siège, à ses côtés, une caisse fait un bruit métallique. Mais dans sa course folle, le traineau passe sur un lac pas assez gelé. La glace craque et le traineau, ainsi que les chevaux, sombrent rapidement. Le jeune homme, sur le bord essaie de remonter, mais épuisé et terrifié, il disparaît. C’est alors qu’un bras puissant arrive et rattrape de justesse le jeune homme. Quelque temps plus tard, le jeune homme se réveille dans un lit, bien au chaud. Son visage présente quelques marques et sa jambe est en atèle. Un homme plus grand que la moyenne ouvre la porte et surprend le jeune homme qui prend peur.

Rapidement le maître des lieux, du manoir Sheridan, se présente et présente aussi Mickhaï, son domestique. C’est ce dernier qui a pu sauver Daniel, d’une mort certaine. Le temps de sa convalescence, il est invité à rester au manoir, étrange lieu, où il découvre dans une pièce, une étrange et belle jeune femme comme pétrifiée, dans un état cataleptique. Edana est la nièce du propriétaire du manoir, qui semble cacher certaines choses et ne pas dire toute la vérité. Alors qu’il est recherché par les autorités, Daniel tente de fuir, mais il est rattrapé par Angus Mac Mahon qui lui propose une périlleuse et inexplicable mission. La première grande partie de la bande dessinée présente les personnages, avec notamment des flashbacks concernant Daniel et son enfance. Les personnages se mettent en place, pour dévoiler, dans une seconde partie, le rôle de chacun dans une aventure fantastique très sombre. Le jeune homme va devoir traverser une porte pour aller dans un monde cauchemardesque, afin d’y retrouver un pendentif et un grimoire. Le récit est très bien posé, intrigant et captivant, l’intrigue est prenante et efficace, menant, petit à petit à ce monde satanique à découvrir. Le dessin est tout aussi travaillé et captivant, bien exécuté, avec un trait fin, vif et fluide, offrant de belles planches à admirer.

La porte de Géhenne est le premier tome du diptyque Le manoir Sheridan, des éditions Vents d’ouest, présentant une intrigue bien menée, avec une ambiance ténébreuse et captivante, une aventure fantastique aussi fascinante que belle, de par le dessin magnifique.