Mon petit cache-cache – Es-tu là, petite abeille ?

Es-tu là, petite abeille ? est un nouveau titre de la collection Mon petit cache-cache des éditions Usborne. Un livre à trous, de Sam Taplin et Essi Kimpimäki, paru en mai 2021, joliment illustré, qui propose de retrouver la petite abeille insaisissable parmi les autres insectes.

Non loin de la ruche, les enfants sont invités à retrouver la petite abeille. Au-dessus d’une boule de pissenlit, on aperçoit des ailes fines et l’on devine quelques rayures. Mais lorsque l’on tourne la page, ce n’est pas du tout une abeille qui se présente, mais une guêpe ! Il y a des coquelicots et un hôtel à insectes. Une petite tête se devine dans cet hôtel. Peut-être la petite abeille… Mais sur la double page suivante, ce sont des scarabées qui sont à découvrir et qui sautent dans le fraisier. Cependant, parmi les belles fraises rouges, on voit des rayures jaunes !

Ainsi de suite, à chaque double page, une belle et grande illustration présente un nouveau lieu et des insectes. A travers les trous du livre, les jeunes lecteurs devinent une petite bête cachée, l’abeille peut-être, et finissent par découvrir beaucoup d’autres petits insectes du jardin. Des creux permettent aussi de s’amuser et de passer les doigts, pour découvrir des reliefs, et une tout autre sensation et possibilité d’explorer le livre. Le texte est simple, fait de quelques phrases qui assurent aux enfants d’apprendre quelques mots de vocabulaire et de reconnaître les autres petits insectes. L’ouvrage est ludique, attrayant et coloré, avec un trait plutôt rond, doux et plaisant, qui offre un univers graphique moderne et joliment teinté.

Es-tu là, petite abeille ? est un livre à trous ludique, des éditions Usborne, qui propose aux enfants de partir à la recherche d’une petite abeille. Au fur et à mesure des pages, ils vont découvrir et apprendre à connaître d’autres insectes qui peuplent aussi le jardin.