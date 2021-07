En Équilibre, le dernier Morgane Moncomble

Morgane Moncomble publie entre 1 et 2 romans par an. Le dernier en date se nomme En Équilibre et j’avais très hâte de le découvrir. Elle fait ses débuts dans le Young Adult avec une romance sur fond de cirque, aux sujets important.

Résumé

Lara, dix-sept ans, vit à New York avec ses parents et sa sœur jumelle, Amélia. Toutes deux sont très fusionnelles, et pour Lara, ça a toujours été elle et sa sœur contre le monde entier.

Depuis leur plus jeune âge, elles sont passionnées de cirque et sont même inscrites dans un club. Mais alors que pour Amélia, le cerceau aérien devient un hobby, pour Lara, il reste fondamental : une de ses façons de respirer. Si bien qu’elle voudrait en faire son métier, et un jour peut-être se produire sur la scène du plus grand Cabaret du monde ! Seulement, ses parents ne voient pas les choses sous cet angle. D’autant que, si les deux sœurs se ressemblent en tout point, il y a bien une chose qui les différencie : là où sa sœur est mince, Lara est considérée comme une fille grosse. Une image douloureuse à porter, et génératrice d’une grande anxiété pour la jeune fille.

Elle va devoir lutter contre ses démons et ses T.O.C. qui lui rendent la vie infernale. Pourtant, elle restera prête à toute pour prouver qu’elle aime son corps, et qu’il ne l’empêchera jamais d’être la meilleure, perchée dans les airs…

À propos du livre

Paru récemment chez Hugo New Way, “En Équilibre” de Morgane Moncomble est un roman touchant sur l’adolescence.

Lara ne rêve que de faire du cirque son métier. Mais ses parents ne l’entendent pas de cette oreille, et elle croule sous les études. Car sa seule chance de pouvoir continuer à faire du cirque est d’avoir des notes excellentes. En parallèle de sa candidature pour les meilleures université du pays, elle prépare un concours pour une école de cirque. Et le seul qui peut l’aider est Casey, un élève de son lycée.

Casey est populaire malgré lui, mais ce titre ne l’intéresse pas vraiment. Il rêve de faire de longues études, mais ses parents tiennent un cabaret au bord de la faillite. Ils aimeraient bien qu’il le reprenne, pourtant ce n’est pas son souhait. Pour se débarrasser de la pression de ses parents, il fait un deal avec Lara : il l’aide pour son spectacle et prouvera que le cirque ne l’intéresse pas.

Dans “En Équilibre”, Morgane Moncomble aborde la pression des parents sur leurs enfants, mais également la pression que l’on se met nous-même pour réussir. Elle développe entre autres les problématiques de grossophobie, de biphobie et d’anxiété, très actuels. Comme à son habitude, l’autrice évoque la santé mentale avec notamment les TOCs de Lara. Et elle traite ce sujet avec brio. Mais s’il y a bien une chose sur laquelle on a aucun doute avec cette autrice, c’est sa capacité à traiter ses sujets avec justesse et finesse.

Mon avis

Comme il s’agit d’un Young Adult, j’a un peu moins accroché avec “En Équilibre” qu’avec ses autres romans. Toutefois, j’ai passé un très bon moment de lecture aux côtés de Lara et Casey. J’aurais, je pense, beaucoup aimé lire “En Équilibre” quand j’étais adolescente. Un roman qui donne beaucoup d’espoir sur le fait de s’accrocher à ses rêves, de croire en soi et d’accepter qui on est.

La plume de Morgane Moncomble est toujours aussi agréable bien que les quelques références à la pop culture que j’apprécie habituellement étaient un peu trop présentes à mon goût. En effet, j’avais un peu l’impression d’une collection de références mainstream. Cependant, il est possible que mon âge puisse jouer dans ce détachement.

Quant aux sujets abordés, on sent que Morgane a fait des recherches poussées pour nous offrir un roman pertinent et authentique.

En bref

“En Équilibre” est un roman beau, touchant et accrocheur. Le contexte du cirque est vraiment très agréable et apporte une touche inédite. L’écriture est fluide et plaisante et le roman se lit vite. Une lecture très sympathique que je suis ravie d’avoir découverte !