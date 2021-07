Les 5 Terres, tome 6, Pas la force

Pas la force est le sixième et dernier tome de ce premier cycle de la série Les 5 Terres, des éditions Delcourt. Une bande dessinée incroyable, dense et captivante de David Chauvel, Andoryss, Patrick Wong et Jérôme Lereculey, parue en juin 2021.

Kirill, le chien mercenaire, arrive dans un petit bateau au large d’Angleon. Il prend un paquetage, puis se jette à l’eau pour rentrer tranquillement, sans se faire remarquer, dans la grande cité. Pendant ce temps, Kara se voit retirer son statut de garde. En effet, le jeune garde étant le compagnon de Cibill, qui faisait partie de la révolte étudiante, est déshonoré et doit retourner à la vie civile. C’est le capitaine Blasserius qui lui déchire son uniforme et brise son épée. L’ombre du roi s’inquiète pour ce dernier, puis le réconforte expliquant qu’il n’est jamais facile de se séparer d’un élément que l’on a formé et à qui l’on faisait confiance… Cependant, Therys rappelle qu’il fait savoir couper la branche pourrie avant que la maladie ne gagne l’arbre tout entier. Le capitaine acquiesce et se retire. Kara est accompagné en dehors de l’enceinte du palais.

Une fois de plus, le récit est dense et captivant, très bien découpé, jonglant aisément avec plusieurs personnages et plusieurs faits. Ainsi Kirill tente de retrouver Astrelia, le capitaine Blasserius est mis à la retraite, la reine mère vit toujours sa vengeance et le jeune roi, accompagné de son ombre Therys, tente de changer les choses. Il y a aussi Keona qui tente de voir une dernière fois Eren, blessé, qui doit bientôt repartir pour Erinal. Et les choses se bousculent dans ce dernier tome, présentant la conclusion de ce premier cycle. En effet, la bande dessinée est très bien ficelée et dense, avec tension, trahison, vengeance, rebondissements et bien d’autres choses encore à découvrir, qui vont faire basculer le destin de plus d’un de ces personnages. Le sang coule encore dans cet album captivant, entrainant et à la conclusion incroyable. Le dessin est tout aussi fabuleux, avec un trait fin, fluide et dynamique, des personnages anthropomorphiques fascinants et un univers captivant.

Pas la force est le sixième tome et le dernier du premier cycle de la saga Les 5 Terres, des éditions Delcourt, qui présente une conclusion surprenante, inattendue au vu des derniers évènements, et pourtant l’histoire pleine de rebondissements, de complots, de vengeance et de sang n’a pas fini d’étonner et de captiver.