American Vampire Vol 1 : du lourd chez Urban Comics !

On connaissait les différents tomes d’American Vampire, cette série née de l’imagination de Stephen King et Scott Snider. Un duo d’auteurs qui ne pouvait donner qu’une série fantastique/thriller mêlée d’Histoire! À partir du 7 Février 2020, les Éditions Urban Comics, condensent le tout en 4 volumes pour une intégrale de toute beauté ! Si vous voulez connaitre le destin du bandit « Skinner Sweet », et découvrir son évolution, en tant que vampire, à travers les âges mouvementés des Amériques (dans l’ordre chronologique) , il ne vous reste qu’un pas à faire …. vers votre librairie ! (+ 16)

Le décor :

Le lecteur ouvre le Comics sur différentes illustrations, puis, sur un « amuse-bouche » de Stephen King intitulé : « Tais-toi et Suce » ! Avec humour et affection, il nous décrit comment est née l’histoire de « Skinner Sweet », et nous aide à comprendre l’association des auteurs et leur envie commune d’imaginer la vie de VRAIS vampires traversant les âges, confrontés à la naissance des Amériques, jusqu’à la révolution industrielle dans ce premier Volume.

Ensuite, commence le « voyage » qui débute en 1588 sur la Terre des « Chowanoke », en Caroline du Nord. Deux jeunes de la tribu observent le village des côlons venus d’Europe, depuis la colline. Étrangement, alors que tout semble indiquer la mort de ceux-ci, les cheminées continuent de fumer … Ils s’approchent. Prudemment, les deux indiens se faufilent à travers le village et ouvre le rideau de la première hutte. Le spectacle est terrifiant : du sang, des corps abîmés … Ils prennent leurs jambes à leur cou afin d’avertir les anciens de leur tribu …

Mais il est déjà trop tard … La mal est déjà là pour attaquer et se propager … d’années en années … de villes en villes … puis, de continents en continents.

Le point sur le comics :

Il ne fallait pas s’attendre à moins : Stephen King, monstre sacré, allié à Scott Snyder (Batman, Swamp Thing …) ça donne, ne serait-ce qu’à l’oreille, un avant goût de terreur et de récit parfait !! Grâce à Urban Comics, « American Vampire » se paye une intégrale mirifique, horrifique certes, réservée au + 16, mais magnifique quand même.

Ce Volume 1, qui regroupe les débuts de la « contamination » de 1588 à 1925, vous laisse sans voix par son originalité et son « intelligence » : car, on parle de la naissance du « mythe vampirique » , mais aussi de la naissance de l’Amérique. A travers le personnage principal, les auteurs imaginent une « évolution commune » à travers les âges : personnelle pour le personnage principal, qui oscille entre vengeance, abomination et sentiments. Technologique, en ce qui concerne le pays.

Ils restituent avec justesse la complexité de l’Histoire, d’un siècle à un autre, à travers les souvenirs des personnages. Grâce à Rafael Albuquerque, et ses collaborateurs nombreux, tout aussi talentueux, le lecteur a, sous les yeux, une restitution graphique parfaite. Les illustrateurs métamorphosent cette « réalité » sur fond d’onirisme et de violence ! Dès les premières pages, on se sent complètement absorbés par l’ambiance, par le cheminement de l’histoire …

La conclusion :

Un titre comme « American Vampire », fait par des « monstres sacrés », qui parlent de monstres légendaires, avec une rétrospective sur plusieurs siècles, ne peut que se retrouver sur vos étagères de bibliothèque. Les Éditions « Urban Comics » nous entrainent dans la noirceur et les ténèbres de l’esprit des plus grands auteurs de « terreurs, et le lecteur est à la fois, captivé de tant de justesse sur les époques, mais aussi de cette vie d’immortalité et de ses richesses ! Une Amérique et des vampires comme vous n’en avez jamais vu !