Archives de Joni Mitchell, vol. 1, The Early Years 1963-1967 : Une mine d’or pour les fans !

Ce coffret aux mille et un trésors, nous éclaire sur les premiers pas de la grande poétesse du folk US des 60’s. Du matériel inédit donc, qui regroupe des démos enregistrées dans la maison de ses parents et des enregistrements live quand la jeune Roberta Joan Anderson (elle deviendra Joni Mitchell en 1965) débutait dans des lieux intimes, cafés, clubs folk et stations de radio.

Ces enregistrements amateurs couvrent la période 1963-1968 , période où la jeune femme se produit en public jusqu’à l’enregistrement de son premier « Song to a Seagull » produit par son amoureux de l’époque, David Crosby. Ces premiers recording nous permettent de mieux comprendre comment la chanteuse folk débutante a su développer sa voix, peaufiner son écriture tout au long de ces cinq années. L’histoire commence donc en 1963. Le DJ radio Barry Bowman vivait avec trois de ses amis au centre-ville de Saskatoon, au Canada.

Au cours de cet été, Barry Bowman et ses amis s’étaient liés d’amitié avec Joni Anderson qui à l’époque portait toujours son nom de naissance. Ce petit groupe se rassemblait fréquemment dans cette grande maison. Un des amis et colocataires de Bowman, Danny Evanishen encourage Joni Mitchell, lui prêtant sa propre guitare pour jouer en remplacement de son ukulélé. Séduit par le talent de Joni Mitchell, Barry Bowman l’invite à la station de radio pour enregistrer neuf chansons folk traditionnelles. Le reste, on le découvre au fil de ces 5 CD. Sur les deux premiers disques qui regroupent live radio à la station CFQC AM, un live At The Half Beat et maquettes de titres dans la maison de ses parents, on découvre une chanteuse un peu hésitante mais déjà dotée d’une voix claire et perçante qui se fond parfaitement sur les reprises de House Of the Rising Sun. La majeure partie des deux premiers disques est consacré à sa prestation au club Half Beat à Yorkville de Toronto en octobre 1964. Le show est un mélange de reprises deWoody Guthrie « Pastures Of Plent Jackson Brown “The Crow On The Cradle”, Woody Guthrie « Pastures Of Plenty” » et d’enregistrements personnels « Born To Take The Highway » , et « Urge For Going », une démo enregistrée pour l’anniversaire de sa mère en 1965. “Urge for Going” figure parmi ses premières grandes chansons tout comme « The Circle Game » enregistrée en novembre 1966 au 2nd Fret à Philadelphie où elle joue “The Circle Game”.

Le style, la voix, le jeu de guitare s’affirment au troisième album avec ces magnifiques versions de “Both Sides Now” et “The Circle Game” et cette reprise du “Sugar Mountain” de Neil Young. Le quatrième disque débute par les 10 titres démo enregistrés chez elle à New York au milieu de 1967 avec des versions dépouillées de “I Had A King”, “Free Darling” “Conversation”, “Morning Morgantown” “Dr. Junk” “Gift Of The Magi”, “Chelsea Morning”, “Michael From Mountains”et “Cara’s Castle”. La voix y est plus mature, elle fait corps avec la guitare, monte haut dans les aiguës sur des mélodies à la croisée du folk et de la pop . La suite, ce sont deux sets livrés au Ann Arbor’s Canterbury House le 27 octobre 1967, un tour de chant devenu très professionnel où elle blague avec le public et intègre pour une grande majorité ses propres chansons. Résultat, on assiste en directe ici à la naissance de l’artiste. L’année suivante sortira son premier. Dans ce coffret 5 CD le collectionneur trouvera également un livret 40 pages avec photos inédites et de nouveaux entretiens avec Cameron Crowe. Une belle idée de cadeau pour les fêtes de fin d’année.

Jean-Christophe Mary

CD 1

Radio Station CFQC AM, Saskatoon, Saskatchewan, Canada (ca. 1963)

1. “House Of The Rising Sun”

2. “John Hardy”

3. “Dark As A Dungeon”

4. “Tell Old Bill”

5. “Nancy Whiskey”

6. “Anathea”

7. “Copper Kettle”

8. “Fare Thee Well (Dink’s Song)”

9. “Molly Malone”

Live at the Half Beat: Yorkville, Toronto, Canada (October 21, 1964)

First Set

10. Introduction

11. “Nancy Whiskey”

12. Intro to “The Crow On The Cradle”

13. “The Crow On The Cradle” Jackson Browne

14. “Pastures Of Plenty” Woody Guthrie

15. “Every Night When The Sun Goes In”

16. Intro to “Sail Away”

17. “Sail Away”

Second Set

18. “John Hardy”

19. “Dark As A Dungeon” Merle Travis

20. Intro to “Maids When You’re Young Never Wed An Old Man”

21. “Maids When You’re Young Never Wed An Old Man”

22. “The Dowie Dens Of Yarrow”

23. “Deportee (Plane Crash At Los Gatos)”

Joni’s Parents’ House: Saskatoon, Saskatchewan, Canada (February 1965)

24. “The Long Black Rifle”

25. “Ten Thousand Miles”

26. “Seven Daffodils”

CD 2

Myrtle Anderson Birthday Tape: Detroit, MI (1965)

1. “Urge For Going” Joni Mitchell

2. “Born To Take The Highway”

3. “Here Today And Gone Tomorrow”

Jac Holzman Demo: Detroit, MI (August 24, 1965)

4. “What Will You Give Me”

5. “Let It Be Me”

6. “The Student Song”

7. “Day After Day”

8. “Like The Lonely Swallow”

Let’s Sing Out, CBC TV: University of Manitoba, Winnipeg, MB, Canada (October 4, 1965)

9. “Favorite Colour”

10. “Me And My Uncle”

Home Demo: Detroit, MI (ca. 1966)

11. “Sad Winds Blowin’”

Let’s Sing Out, CBC TV: Laurentian University, London, ON, Canada (October 24, 1966)

12. “Just Like Me”

13. “Night In The City”

Live at the 2nd Fret: Philadelphia, PA (November 1966)

14. “Brandy Eyes”

15. Intro to “Urge For Going”

16. “Urge For Going”

17. Intro to “What’s The Story Mr. Blue”

18. “What’s The Story Mr. Blue”

19. “Eastern Rain”

20. Intro to “The Circle Game”

21. “The Circle Game”

22. Intro to “Night In The City”

23. “Night In The City”

CD 3

Folklore, WHAT FM: Philadelphia, PA, (March 12, 1967)

1. Intro to “Both Sides Now”

2. “Both Sides Now”

3. Intro to “The Circle Game”

4. “The Circle Game”

Live at the 2nd Fret: Philadelphia, PA (March 17, 1967)

Second Set

5. “Morning Morgantown”

6. “Born To Take The Highway”

7. Intro to “Song To A Seagull”

8. “Song To A Seagull”

Third Set

9. “Winter Lady”

10. Intro to “Both Sides Now”

11. “Both Sides Now”

Folklore, WHAT FM: Philadelphia, PA (March 19, 1967)

12. Intro to “Eastern Rain”

13. “Eastern Rain”

14. Intro to “Blue On Blue”

15. “Blue On Blue”

“A Record Of My Changes” – Michael’s Birthday Tape: North Carolina (May 1967)

16. “Gemini Twin”

17. “Strawflower Me”

18. “A Melody In Your Name”

19. “Tin Angel”

20. “I Don’t Know Where I Stand”

21. Joni improvising

Folklore, WHAT FM: Philadelphia, PA (May 28, 1967)

22. Intro to “Sugar Mountain”

23. “Sugar Mountain”

CD 4

Home Demo: New York City, NY (ca. June 1967)

1. “I Had A King”

2. “Free Darling”

3. “Conversation”

4. “Morning Morgantown”

5. “Dr. Junk”

6. “Gift Of The Magi”

7. “Chelsea Morning”

8. “Michael From Mountains”

9. “Cara’s Castle”

10. “Jeremy” (Incomplete)

Live at Canterbury House: Ann Arbor, MI (October 27, 1967)

First Set

11. “Conversation”

12. Intro to “Come To The Sunshine”

13. “Come To The Sunshine”

14. Intro to “Chelsea Morning”

15. “Chelsea Morning”

16. Intro to “Gift Of The Magi”

17. “Gift Of The Magi”

18. “Play Little David”

19. Intro to “The Dowie Dens Of Yarrow”

20. “The Dowie Dens Of Yarrow”

21. “I Had A King”

22. Intro to “Free Darling”

23. “Free Darling”

24. Intro to “Cactus Tree”

25. “Cactus Tree”

CD 5

Live at Canterbury House: Ann Arbor, MI (October 27, 1967)

Second Set

1. “Little Green”

2. Intro to “Marcie”

3. “Marcie”

4. Intro to “Ballerina Valerie”

5. “Ballerina Valerie”

6. “The Circle Game”

7. Intro to “Michael From Mountains”

8. “Michael From Mountains”

9. “Go Tell The Drummer Man”

10. Intro to “I Don’t Know Where I Stand”

11. “I Don’t Know Where I Stand”

Third Set

12. “A Melody In Your Name”

13. Intro to “Carnival In Kenora”

14. “Carnival In Kenora”

15. “Songs To Aging Children Come”

16. Intro to “Dr. Junk”

17. “Dr. Junk”

18. “Morning Morgantown”

19. Intro to “Night In The City”

20. “Night In The City”

21. “Both Sides Now”

22. “Urge For Going”