Maison Brémond 1830 : En route pour un Noël gourmand !

Nous sommes ravis de vous retrouver pour vous présenter les délicieux mets que la Maison Brémond 1830 propose à l’occasion des fêtes. En route donc pour un Noël gourmand en Provence !

Le calendrier de l’Avent Maison Brémond 1830

Nous n’avons pas eu le plaisir d’avoir le calendrier de l’Avent de la Maison Brémond entre les mains cette année. Et nous ne serons pas les seuls car il est épuisé, victime de son succès. Néanmoins, nous avions quand même envie de vous le présenter, car nous avons eu un coup de cœur pour son esthétisme.

Pour commencer, nous tenions à saluer l’illustration du calendrier par Nadette Baussan. La phrase “Protégeons et valorisons la biodiversité” retranscrit l’engagement de Maison Brémond pour l’association Act for Planet et la Ligne Protectrice des Oiseaux. Une belle mise à l’honneur de la Nature, un travail créatif absolument magnifique, presque poétique. Un vert scintillant, des oiseaux qui profitent d’un moment de quiétude sur les branches d’un arbre. Côté contenu, nous retrouvons 24 spécialités du sud de la France : des incontournables, des mets sucrés et salés et pour la première fois, deux produits de la gamme bien-être. Quelle belle surprise !

Sélection d’idées cadeaux proposée par Maison Brémond 1830

Maison Brémond 1830 nous a concocté de jolies surprises pour Noël 2020. Elle propose plusieurs coffrets d’épiceries fines sous forme de crackers ou encore d’assortiments.

Les crackers aux couleurs de Noël en édition limitée

Nous avons eu la chance de recevoir deux crackers proposés en édition limitée au prix de 9.90 €. Leur design est très sympa, pile dans le thème de Noël avec deux versions différentes aux couleurs distinctes. Le coffret vert renferme de la tapenade verte, du balsamique, de l’huile d’olive au basilic et des nougats blancs. Le rouge contient une confiture d’abricots & lavande, pâte à tartiner bio cacao & noix de coco, tapenade noire et nougats blancs. De délicieux incontournables !

Le coffret « Les 13 desserts de Provence »

Le coffret des 13 desserts de Provence sera parfait le soir du Réveillon pour déguster quelques gourmandises sucrées en famille. Et fera aussi une belle idée de cadeau à faire à ses proches. La boîte en elle-même est joliment décorée d’illustrations de Noël par Nadette Baussan sur le thème de « Planter ensemble en forêt ». À l’intérieur, un goûteux concentré de Provence : croquants aux amandes, orangettes, calissons, figues séchées, nougats, noisettes, etc. Et nous avons une bonne nouvelle pour vous : le coffret est toujours disponible à la vente !

Enfin, pour ceux qui aiment cuisiner, n’hésitez pas à découvrir l’huile de Noël de Provence, le vinaigre balsamique vieilli 15 ans (un régal !) ou encore le miel à la truffe d’été.

Maison Brémond 1830 continue de nous surprendre avec ses produits pensés spécialement pour les fêtes de fin d’année. Et pour ceux qui aimeraient découvrir l’épicerie fine de Provence, n’hésitez pas à jeter un coup d’œil sur les box gourmandes qui sont incontournables.