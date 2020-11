Les forfaits mobiles 5G sont-ils plus chers que les forfaits 4G ?

C’est la révolution dans le secteur des réseaux mobiles. La cinquième génération de réseau est une réalité. Son but est non seulement d’alléger la 4G qui est aujourd’hui encombrée, mais également de faire passer ce secteur dans une nouvelle ère. Quels effets cela a-t-il sur le coût des forfaits mobiles ? Autrement dit, les forfaits mobiles 5G seront-ils plus chers que les forfaits 4G ?

Tour d’horizon sur le coût des forfaits mobiles 5G dans plusieurs pays

Plus active et plus sophistiquée que la 4G, la 5G offre une meilleure connexion internet que ce soit en milieu professionnel ou dans les activités quotidiennes sur le Web. Pour comprendre le coût de cette nouvelle technologie, nous allons faire un tour d’horizon des pays dans lesquels elle fonctionne déjà.

Aux États-Unis et en Corée, les tarifs de la 5G sont restés mesurés. Les coûts supplémentaires demandés pour les nouveaux forfaits se remarquent à peine sur les factures à Séoul.

Par contre en Europe, on remarque qu’il n’y a plus vraiment de forfait mobile pas cher. Il y a une hausse des tarifs très perceptible. En Finlande par exemple, les forfaits 5G sont plus coûteux que la 4G. Il y a une augmentation de 2 à 20 euros sur le prix normal de la 4G pour avoir les mêmes offres en 5G.

En Allemagne, il n’existe que des forfaits compatibles 5 G. Il faut prévoir 40 euros pour 6 Go, 50 euros pour 12 Go, l’illimité pour 85 euros pour les forfaits 5G. En 2018, le forfait 4G illimité était seulement à 5 euros moins. Une hausse des prix est également remarquée en Angleterre, en Suisse, en Italie et en Espagne. Il faut donc retenir que les tarifs des forfaits ont connu une augmentation.

Qu’en est-il de la France ?

En France, les nouveaux tarifs sont déjà en train d’être connu. Avec l’extinction des forfaits mobiles pas chers et l’augmentation des nouveaux tarifs pour des services approximativement équivalents, les 5G est plus coûteuse pour les consommateurs.

Bouygues Telecom l’un des premiers à énoncer ses tarifs, ne propose que des forfaits mobiles avec communications illimitées de 50 Go de data au minimum. Ses tarifs sont entre 30,99 euros par mois pour le 50 Go et de 66,99 euros pour le forfait de 120 Go. Ils ont pour idée de mettre à la disposition des consommateurs des forfaits mobiles part chers qui permettront de profiter totalement des potentialités qu’offrent cette nouvelle technologie.

Orange, l’autre géant du réseau mobile en France quant à lui propose également des tarifs assimilables. Ses coûts pour les 5 G sont entre 40 à 95 euros par mois à l’opposé de 17 à 45 euros pour ceux 4G actuels. À titre illustratif, en 5G, le forfait avec appels et SMS illimités plus 70 Go de data est 40 euros par mois contre 35 euros pour la 4G.

Disparition des forfaits mobiles pas chers

La conséquence directe de l’augmentation des tarifs de la 5G, c’est qu’il n’y aura plus de forfait mobile pas cher ayant peu de data contrairement à la 4G. Il en existe aujourd’hui entre 2 à 15 euros par mois pour des appels limités et 10 Go de data. Les 10 Go de données s’épuiseront plus vite en 5G à contrario de la 4G. Cela ne conviendra donc plus à ce réseau mobile de cinquième génération. Il faut toutefois noter que selon les résultats d’une étude, les Français seraient disposés à augmenter leur abonnement de 9 euros pour bénéficier de la nouvelle technologie.

Il faut donc retenir que les forfaits mobiles 5G sont plus chers que les forfaits 4G.