Le soutien de Credit.fr pour les projets de financement

Credit.fr est une start-up française qui s’est fixé comme objectif d’accompagner les entreprises et les indépendants dans la recherche de fonds pour leurs projets de financement.

La démarche adoptée par la start-up consiste notamment à fournir son assistance aux personnes en quête des moyens financiers nécessaires pour le développement de leurs activités.

Si la démarche a ses avantages, il convient de connaitre les types de financements proposés et de s’intéresser au processus à suivre pour en bénéficier.

Pour atteindre l’objectif défini, la plateforme s’appuie sur un système moderne de financement participatif. Découvrez ici l’essentiel à savoir sur Credit.fr, la start-up qui s’efforce d’accompagner les projets de financement.

Credit.fr : Qu’est-ce que c’est ?

Présentation et historique

Credit.fr est une plateforme de financement participatif qui aide les petites et moyennes entreprises dans leurs projets de financement. Elle permet aux particuliers de financer les projets de leurs choix sans devoir passer par le système bancaire.

Créée en 2014 sur l’initiative de Thomas de Bourayne et Laurent Bernède, cette société par actions simplifiée au capital de 4 910 919 euros se veut une réponse aux difficultés des banques à assortir de garantie certains types de financements.

Dès sa création, la société s’est vu attribuer le label « Entreprise Innovante » de la part de la Banque Publique d’Investissement, ainsi qu’un accompagnement financier qui lui a permis de développer ses outils de scoring et de marketing.

La plateforme a obtenu sa première levée de fonds en décembre 2014. Il s’agit d’un financement de 3 millions d’euros effectué par la société Truffe Capital. En juin 2015, elle lève de nouveau 500 000 euros auprès de la société Notus Technologie de Geoffroy Roux de Bezieux.

Depuis juin 2017, Credit.fr est devenue une filiale de la société Tikehau Capital, spécialisée dans la gestion d’actif alternatif et d’investissement, qui en est l’actionnaire majoritaire.

Credit.fr : Quels avantages pour les projets de financement ?

La start-up accessible à l’adresse https://www.credit.fr/ a pour crédo de faire du financement participatif une véritable alternative au système bancaire en France.

Le principe de ce type de financement encore appelé crowndfunding, consiste à mettre en relation des entreprises ayant besoin de financement avec des agents économiques disposant de capacités de financement.

Le plus grand avantage du système mis en œuvre par Credit.fr est que les projets de financement bénéficient directement de l’épargne d’un particulier ou d’une institution sans passer par une banque. Mieux, le bénéficiaire n’a ni caution personnelle à payer ni bien financier à mettre en garantie.

Credit.fr propose en outre des taux d’intérêt allant de 2,3% à 8,5% lorsque l’entreprise bénéficiaire remplit un certain nombre de critères. Quant au montant des prêts, il varie entre 20 000 et 2 500 000 euros pour une durée allant de 12 à 60 mois, avec la possibilité de remboursement anticipé.

La plateforme compte plus de 26 000 prêteurs prêts à financer un projet de crowndfunding et finance entre 10 et 15 projets d’investissement par mois.

Comment réussir ses projets de financement avec Credit.fr ?

Les types de financement disponibles sur la plateforme

Credit.fr propose aux emprunteurs deux types de prêts pour leurs projets de financement, selon leur typologie :

Les prêts octroyés par des particuliers ;

Les minibons, financés par des entreprises, banques ou institutions.

Pour être éligible à ces financements, une entreprise intéressée doit être une PME ou une TPE enregistrée en France avec au moins 3 ans d’ancienneté. Sur le plan financier, elle doit déjà réaliser un chiffre d’affaires d’au moins 150 000 euros et présenter des fonds propres positifs.

Les associations et établissements publics ne peuvent pas prêter sur ce site de financement participatif. Il faut souligner qu’un même projet peut faire l’objet d’un financement en prêts et en minibons. Toutefois, les entreprises individuelles et certaines PME ne sont pas éligibles aux minibons.

Obtenir un financement avec Credit.fr : Le processus

Sur Credit.fr, 3 étapes caractérisent une levée de fonds :

L’éligibilité : c’est la première étape qui suit l’inscription sur la plateforme ;

L’acceptation définitive : cette étape se clôt 48h après la date de la soumission de justificatifs requis ;

La collecte : c’est la dernière étape du processus. Le projet est ensuite mis en ligne et les prêteurs participent à son financement. Cette phase dure au maximum 10 jours.

Une fois, la collecte de fonds bouclée et le contrat signé, la plateforme envoie le montant collecté sur le compte de l’entreprise bénéficiaire après le prélèvement de 3% du montant levé.

En 6 ans d’existence, Crédit.fr a à son actif plus de 700 projets de financement bouclés pour un montant global de plus de 76 millions d’euros. Retrouvez ici les avis de quelques bénéficiaires et emprunteurs sur ce site de financement participatif.

La plateforme offre en outre de solides garanties quant à la sécurité et à la confidentialité des données personnelles et des avoirs de ses usagers. Pour lever des fonds dans le cadre de projets de financement, Credit.fr est assurément la bonne adresse.