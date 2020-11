Le calendrier de l’Avent Clarins 2020 en plein cœur de la magie de Noël !

Le calendrier de l’Avent Clarins 2020 surprend ses utilisatrices autour d’un format inédit et recyclable. Un bel engagement qui va d’abord nous transporter dans de précieux souvenirs d’enfance, pour enfin découvrir 24 soins iconiques de la marque. De quoi resplendir durant tout le mois de décembre !



Un calendrier sous forme de DIY pour Clarins en 2020



Cette année, Clarins n’a cessé d’innover pour faire plaisir à ses clientes. Elle a récemment proposé un système de box que nous vous encourageons à découvrir. Elle a misé sur toute une gamme anti-âge très ciblée, dont nous vous parlerons très prochainement sur FranceNetInfos. Et pour Noël, elle répond présent avec ce calendrier en tissu – sous forme de DIY – à composer soi-même à l’aide des boîtes glissées dans un écrin blanc.

Et quel écrin ! Il est élégant et traditionnel à la fois. Il fait penser aux plaisirs gourmands des fêtes de fin d’année, avec ce ruban Clarins qui entoure délicatement un sucre d’orge et autres bonbons acidulés. Les boîtes qui renferment les produits sont de la même couleur que le sucre d’orge. Quant au calendrier de l’Avent, il est en tissu rouge, couleur iconique de la marque. Tout est pensé dans le moindre détail, du grand Clarins. Il nous suffira de faire le rapprochement entre le numéro de la boîte et celui du pochon, pour découvrir 24 surprises absolument divines.

Pour celles qui ne souhaiteraient pas découvrir le contenu : Rendez-vous ICI pour vous l’offrir !

⇒ N’oubliez pas de profiter de l’offre en cours Clarins qui propose de vous offrir des cadeaux supplémentaires à partir de 80 € d’achats du 5 au 10 novembre inclus.

Le contenu du Calendrier de l’Avent Clarins 2020

Avec ce calendrier de l’Avent, Clarins nous offre l’opportunité de découvrir leur large gamme de produits soins corps/visage et quelques références makeup. Les formats sont généreux et permettent de se faire une vraie idée sur le produit avant de se l’offrir. Si vous recherchez un calendrier de l’Avent avec des soins, vous allez être comblés puisque Clarins a misé essentiellement sur le bien-être. Et il faut bien reconnaître que nous avons plus que jamais besoin de prendre soin de nous en ce moment !

Pour en découvrir un peu plus sur son contenu, voir ci-dessous la liste des produits présents dans le calendrier.

SPOILERS :

Huile Lèvres 04 Candy (produit vente)

Mascara Wonder Perfect 4D 01 Black (produit vente)

Baume Beauté Eclair 50 ml (produit vente)

Doux Nettoyant Gommant Express 30 ml

Démaquillant Express Yeux 30 ml

Hydra Essentiel Crème Désaltérante 15 ml

Extra Firming masque 15 ml

Baume Corps Super Hydratant 30 ml

Gommage Exfoliant Peau Neuve 30 ml

Crème Jeunesse des mains 30 ml

Bain Tonic 30 ml

Baume Tonic 30 ml

Crème Pied 50 ml

Miniature Embellisseur lèvres 01 5 ml

Miniature Eau à Lèvres 03 2,8 ml

Miniature Lisse Minute Base Comblante 4 ml

Miniature SOS Primer 00 5 ml

Miniature Joli Rouge 705 1,5 g

Échantillon Comfort Scrub 5 ml

Échantillon Masque SOS comfort 5 ml

Échantillon Masque SOS Pure 5 ml

Échantillon Hydra Essentiel Masque yeux 5 ml

Échantillon Hydra Essentiel Baume lèvres 3 ml

Échantillon Huile Orchidée Bleu 2 ml

Le calendrier de l’avent Clarins 2020 reste depuis des années le numéro 1 des calendriers de l’Avent beauté. Un beau cadeau à s’offrir pour prendre soin de soi durant une bonne partie de l’année.

Pour découvrir nos autres revues Clarins : rendez-vous ICI.