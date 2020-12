Comment entretenir son jardin ?

Les espaces verts dans nos jardins, c’est souvent le plaisir de nos yeux et une belle touche de décoration. L’extérieur est devenu même l’une de nos pièces de maison. C’est l’endroit pour cultiver des diverses fleurs, plantes ou arbre sélectionnés en avance pour alimenter la belle vue d’une maison. Ainsi, son entretien ne doit pas être pris à la légère. Pour y voir plus clair, voici quelques astuces indispensables.

Éliminer les mauvaises herbes

De bons nombres de personne considèrent le jardinage comme un agréable passe-temps, voire une passion . Si vous aimez prendre soin de votre jardin, vous pouvez le faire vous-même. En revanche, si votre jardin est plutôt grand, et nécessite un grand travail d’entretien, faire appel à un professionnel est la solution adéquate.

Le premier secret d’un entretien, c’est désherber régulièrement le jardin pour ne pas se laisser déborder. Celle-ci doit être parmi vos habitudes, il ne prenne qu’un peu de temps, mais les résultats se fait tellement plaisir aux yeux. Cela évitera que les racines des mauvaises herbes ne s’enfoncent trop profondément.

Pour ce faire, 3 méthodes existent :

Éliminer la mauvaise herbe à la main : méthode précise, mais fatiguant

Utiliser de l’eau de cuisson des pâtes : réchauffez cette eau puis versez-la sur les mauvaises herbes.

Pailler le sol : c’est l’art du mulching, la méthode pour empêcher les mauvaises herbes de pousser tout en couvrant le sol.

Arroser intelligemment

À chaque jardin ses techniques, et à chaque saison implique son lot de choses à faire pour bien entretenir son jardin. Néanmoins, l’arrosage se fait toute l’année. Les plantes sont des êtres vivants, elles ont besoin d’eau pour vivre (outre peut-être les cactus et les succulentes). Passez donc à l’action régulièrement voir 3 fois par semaine. Pensez à disposer des bidons vides pour récolter l’eau de pluie pour plus d’économie.

Si vous n’avez pas assez de temps pour vous en occuper, vous pouvez installer un système d’arrosage automatique, économique et écologique. Ainsi, même en cas de votre absence, votre plante et votre jardin resteront en pleine forme d’une part. D’autre part, vous ferez des économies en eau, en arrosant la nuit par exemple ou en installant un système fonctionnant avec de l’énergie solaire ! Vous pouvez également consulter ce blog pour un meilleur entretien de votre jardin.

Faire appel à un professionnel

Pour les travaux de jardinage, une des options les plus avantageuses est de recourir de l’aide auprès d’un expert qualifié. Le paysagiste sait à quel moment faire l’intervention. Également, il connaît tous les produits essentiels et le bon moment pour prendre en soin votre jardin. Petite anecdote, les produits chimiques ne sont pas très bons pour le jardin.

Pour procurer l’aide du professionnel, il est bon à savoir que ce dernier fixe ses tarifs à hauteur de ses qualifications. Vous pouvez privilégier son offre d’une façon ponctuelle ou d’un contrat annuel. Son devis dépend de sa première visite sur le terrain afin d’évaluer l’ampleur de la tâche : aménagements divers, élagage, etc. Il est recommandé de faire appel à un professionnel au moins une fois par an pour avoir un jardin splendide.