Quelles sont les caractéristiques d’une bonne caméra d’inspection vidéo de canalisation ?

Le travail d’inspection de canalisation peut s’avérer très difficile sans une caméra de canalisations. Il faut se servir d’un certain matériel spécifique et professionnel pour pouvoir mener à bien chaque travail. Un rapport d’inspection des réseaux et un diagnostic transparent des canalisations nécessitent la maîtrise et la manipulation des matériels. Bien évidemment, la caméra désigne l’œil de l’opérateur au centre des canalisations et il permet le diagnostic et la localisation très précise de la nature du dysfonctionnement .

Quels sont les avantages d’utiliser une caméra d’inspection vidéo de canalisation ?

Si vous vous êtes sans doute confrontés ou une personne de votre entourage à trouver qu’un évier ou des toilettes sont bouchés. Ainsi, afin de comprendre les raisons d’un bouchon, d’une inondation ou d’un problème d’écoulement d’eaux usées, nous utilisons notre caméra d’inspection de canalisation.

Les raisons d’obstruction peuvent être très diverses ainsi l’inspection vidéo est une solution très efficace qui permet :

– De localiser les bouchons et leur nature : racines, objets, fissures …

– De comprendre la nature d’un problème d’écoulement : dépôts de sédiments ou de déchets divers

– De vérifier un éventuel souci de conception : contrepente, canalisation mal stabilisée, raccordements défectueux…

– De constater un affaissement de terrain qui engendre une canalisation cassée ou une canalisation déboîtée.

Pourquoi la caméra d’inspection vidéo TUBICAM R est un outil indispensable pour accompagner au quotidien les professionnels de l’assainissement, du BTP et les plombiers ?

Grâce à cette caméra d’inspection vidéo de canalisation TUBICAM® R, vous pourrez poser un diagnostic sûr et mettre en place des actions rapides et efficaces. La caméra d’inspection de tuyau présente deux avantages :

– La visualisation de la nature du bouchon (agglomération de résidus, corps étrangers, amas de racines, ruptures ou fissures de tuyauteries…). Ces informations essentielles déterminent le type d’intervention à mettre en place.

– La localisation précise de l’emplacement du bouchon. La caméra est équipée d’une sonde émettrice en 512Hz qui permet de localiser depuis la surface, l’emplacement précis du problème. De ce fait, les travaux de résolution de dysfonctionnement sur les canalisations sont simples, les dégâts sur l’environnement limités et l’intervention est accélérée.

– La possibilité d’utiliser un logiciel de rapport vidéo pour l’édition de vos inspections.

Nombreux se posent des questions sur la manière de prendre en main une caméra d’inspection vidéo de canalisation.

Est-elle facile à manier ? Doit-on poursuivre une formation particulière pour pouvoir l’utiliser ? Ce sont autant de questions qui sont posées par les clients concernant la caméra de canalisation télévisée.

Désormais, ces questions ne devront plus vous intriguer, car la notice d’utilisation qui accompagne la caméra d’inspection vidéo de canalisation vous transmet toutes les informations nécessaires pour sa manipulation. Ce manuel vous transmet des informations aussi sur le contenu du pack, les consignes pour une bonne sécurité et la description du matériel. Il faut aussi vous rappeler que la notice mentionne tout sur la mise en service, le réglage du menu principal et les caractéristiques techniques.