L’intégrale Russ Manning de Tarzan 1965-1967

C’est aux éditions Graph Zeppelin qu’est paru, en novembre 2020, L’intégrale Russ Manning de Tarzan, de 1965 à 1967, présentant sept aventures du célèbre héros. Le seigneur de la jungle de Russ Manning reste le plus mémorable et débute donc dans un joli recueil.

Après une présentation des couvertures des éditions originales et un sommaire, les fans vont pouvoir retrouver une préface de Sergio Aragonés, Russ Manning raconté par Thierry Plée et Gaylord DuBois par Thierry Plée, également. Ensuite, sept histoires sont à découvrir, certaines découpées en plusieurs chapitres. Le recueil de plus de 280 pages se présente dans une nouvelle traduction respectant le style de l’auteur, restauré dans des couleurs fidèles au monde de Tarzan.

Sur le navire Fuwada, l’équipage s’était rebellé avec violence contre la détestable autorité du capitaine. Deux passagers étaient les témoins impuissants de ces deux camps qui s’injuriaient et se maudissaient. Des hommes rendus sauvages qui transformaient le pont en véritable maison de fous. Alors qu’un de ces fous furieux allait s’en prendre à John et Alice Clayton, Lord et Lady Greystone, le nouveau capitaine affirma qu’il fallait les laisser tranquilles et qu’ils débarqueraient à la première terre en vue, avec quelques provisions. Ainsi le couple fut débarqué, avec un sentiment de désarroi, à la vue du bateau qui s’éloignait. Sur ces nouvelles terres sauvages, il leur a fallu s’adapter…

C’est un beau livre qui est à découvrir, un recueil fantastique, qui revient sur les toutes premières aventures de Tarzan, ce seigneur de la jungle. Un personnage légendaire, connu de tous, qui prend ainsi vit dans ces sept histoires pleines de rebondissements et d’action, où le héros ne manque pas de ruse, de force, ni de courage, pour sauver, entre autres, la belle Jane. Une bande dessinée captivante, qui invite à replonger dans ces aventures intemporelles, incroyables et fascinantes, faisant partie de la culture générale.

L’intégrale Russ Manning de Tarzan 1965-1967 est un bel ouvrage, des éditions Graph Zeppelin, qui présente un recueil avec les sept premières histoires, aventures de Tarzan, fidèles adaptations des romans d’Edgar Rice Burroughs.