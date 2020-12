Héros de la mythologie grecque est un bel et grand album des éditions Larousse, paru en octobre 2020. Un livre, pour les jeunes lecteurs, qui présente le meilleur de la mythologie grecque à travers ses dix champions, dix héros incroyables et dix histoires inoubliables.

Le grand livre broché débute avec un sommaire simple et efficace, qui présente les différentes parties à découvrir, soit les dieux et déesses, dix héros et les créatures fantastiques qui peuplent les récits de la mythologie grecque. Ainsi, c’est par une double page, présentant les dieux et déesses, que débute cette lecture. Des êtres immortels apparus durant l’Antiquité, dotés de pouvoirs magiques, qui aiment se métamorphoser, se faire la guerre et organiser de belles fêtes. Par moments, ces dieux et déesses descendent sur Terre, pour se mêler aux hommes et influencer le destin des héros.

Un arbre généalogique et une présentation des principaux dieux sont à découvrir, tout comme le Mont Olympe, la plus haute montagne de Grèce. Puis, les héros sont à venir, très bien expliqués et détaillés, avec toutes les informations les plus importantes à connaître, les anecdotes les plus passionnantes. Une grande scène affiche raconte, par le dessin, une de ces scènes incroyables, d’exploits de ces héros fascinants. Les légendes prennent vie dans cet album documentaire, au grand format, aussi intéressant que beau.

En effet, le livre est captivant, tant par les illustrations que par les informations nombreuses, autour des destins de ces dix héros présentés. Pour compléter ces connaissances et cette présentant des héros grecs, issus de récits intemporels, une présentation des dieux et déesses, mais aussi des animaux fantastiques, à la fin de l’ouvrage, permettent réellement de faire le tour de la mythologie grecque, pour les jeunes lecteurs, qui se trouvent plonger au cœur de dix histoires inoubliables.

Héros de la mythologie grecque est un bel et grand album documentaire, des éditons Larousse, qui présente dix personnages extraordinaires, dix destins captivants, dix histoires inoubliables, des exploits incroyables, des champions pleins de ruse et de force…