Changement de propriétaire, n’oubliez pas de changer de titulaire

Changer de carte grise à l’achat d’un nouveau véhicule est une obligation légale. En effet ce document prouve l’identité du propriétaire et indique que la transaction s’est faite de façon légale. Pour éditer une nouvelle carte grise, les démarches sont simples. Suivez le guide !

La carte grise est obligatoire

Dès lors que l’on achète un nouveau véhicule neuf ou d’occasion, il convient de faire éditer une nouvelle carte grise.Ce document est destiné à communiquer l’identité du propriétaire de la voiture et à prouver la légalité de la transaction.Il faut donc réaliser très rapidement les démarches pour éditer le document, car les automobilistes disposent d’un délai d’un mois pour les faire réaliser.

Durant ce laps de temps, les automobilistes peuvent utiliser l’ancien certificat d’immatriculation du véhicule qui peut faire office de justificatif.

Faute de pouvoir présenter ce document, les automobilistes sont passibles d’une amende de 135€, s’ils ne se présentent pas avec leur carte grise au commissariat le plus proche de chez eux sous un délai de cinq jours.La carte grise est également une obligation pour les propriétaires de tous les véhicules à moteur, notamment les motos ou les camping-cars.

Il est indispensable d’éditer une carte grise lorsque l’on change de véhicule, mais aussi lorsque le document a été perdu ou volé, ou endommagé suite par exemple à un passage en machine à laver.

Par ailleurs, il convient également d’éditer une nouvelle carte grise en cas de changement d’adresse.

Comment faire ma carte grise

Pour obtenir une carte grise, il vous faudra rassembler un certain nombre de documents :

• L’attestation d’assurance de votre véhicule

• Votre permis de conduire

• Un justificatif de domicile datant de moins de six mois

• Une pièce d’identité

• demande de certificat d’immatriculation

• certificat de cession, mandat d’immatriculation

• contrôle technique

• etc.

Depuis le Plan Préfectures Nouvelle Génération, mis en place en 2017, les automobilistes ne peuvent plus passer par les Préfectures pour faire éditer leurs titres sécurisés mais doivent effectuer leurs démarches de façon numérique. C’est le cas des cartes grises mais aussi des cartes d’identité, des permis de conduire et des passeports.

Pour faire éditer votre carte grise, vous pouvez utiliser deux biais :

• L’ANTS, ou agence nationale des titres sécurisés. Ce site mis en place par le Gouvernement propose aux automobilistes de réaliser leurs démarches en ligne pour recevoir leur document. Cependant, le délai de traitement est parfois très long ; bon nombre d’automobilistes indiquent qu’ils n’ont toujours pas reçu leur document au bout d’un mois. Par ailleurs, de nombreux retours d’internautes indiquent que le site est peu intuitif et qu’il est très difficile d’utilisation. Enfin, les automobilistes déplorent un manque de service client et ont parfois l’impression d’être laissés « à l’abandon » lorsqu’ils rencontrent des difficultés dans l’utilisation du site.

• Les sites agréés par le Gouvernement comme CarteGrise.com. Ces sites présentent l’avantage d’être particulièrement intuitifs et de proposer un parcours utilisateur très fluide.Par ailleurs, le service clientèle est réactif et performant, et les utilisateurs sont accompagnés efficacement dans leurs démarches.Surtout, les délais de livraison des documents au domicile des usagers sont particulièrement courts (une semaine en moyenne).Des avantages certains, qui rassurent les automobilistes et leur permettront de gérer l’édition de leurs documents en toute sécurité.