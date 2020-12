Le logiciel d’inspection vidéo, utile, rapide et efficace pour tous les réseaux

Un logiciel d’inspection vidéo est l’outil idéal pour les professionnels qui réalisent tous les ans des rapports sur les canalisations, réseaux électriques ou télécoms. C’est un logiciel complet qui embarque un programme informatique très poussé pour faciliter la vie des professionnels. Avec ce logiciel spécifique et technique, les professionnels disposent de données fiables et vérifient en même temps la qualité du réseau sous surveillance.

Le logiciel d’inspection aide les professionnels pour les contrôles de canalisations

Les professionnels ont pris l’habitude de manier des logiciels techniques pour la vérification des canalisations. En effet, depuis quelques années l’informatique s’invite auprès des professionnels habitués aux contrôles des canalisations et des réseaux. Ces logiciels sont déterminants pour vérifier l’ensemble d’une canalisation. La moindre fuite, la moindre brèche demande une intervention d’une grande précision. Les logiciels d’inspection vidéo ont été conçus pour fournir les bons outils et transmettre un rapport précis. Le professionnel dispose de plusieurs paramètres nécessaires à la production du rapport technique. Il peut sélectionner des paramètres adaptés à l’inspection d’une canalisation particulière.

Les différents logiciels d’inspection vidéo fournissent une image de grande qualité. Souvent, grâce à une caméra équipée d’une sonde émettrice. Cette technologie permet de vérifier l’ensemble de la canalisation avec une image précise. Grâce à ces données, le logiciel entre en action pour produire le rapport.

Le logiciel d’inspection vidéo essentiel avec le tir fil de localisation

Sans le tir fil de localisation équipé de sa caméra, le logiciel d’inspection vidéo n’est pas très utile. C’est pourquoi ces deux ressources techniques sont essentielles. D’une part pour accomplir une inspection parfaite de la canalisation. D’autre part, pour assurer que la canalisation soit en bon état. Le logiciel d’inspection vidéo est utilisé pour les panneaux électriques, les réseaux télécoms ou électriques. Grâce à l’intégration des normes EN13508 et RPR 1998, le logiciel offre des solutions complètes.

Parmi elles, il y a les modélisations en 3D de cinq modèles de mesures. En plus de cela, il est possible de réaliser des incrustations sur l’image vidéo pour évaluer certaines mesures sur la canalisation. Entre autres, le logiciel fournit des données complètes avec une pléiade d’éléments techniques. Cela assure une inspection complète de la canalisation et une expertise complète.

Des normes intégrées, un diagnostic précis pour le réseau de canalisations

Avec les différentes normes intégrées et tous les outils inclus dans le logiciel, professionnels et particuliers ont tous les éléments pour réussir leur inspection. En l’occurrence, le logiciel d’inspection vidéo garantit un rapport essentiel pour garantir les travaux adéquats si nécessaires. Grâce au rapport d’inspection, les professionnels ont une meilleure vision de l’état de santé de la canalisation analysée. Ils peuvent mettre en place des travaux essentiels pour protéger la canalisation et le réseau d’assainissement complet.

Le logiciel d’inspection vidéo d’AGM TEC propose une location et un support technique utile pour la prise en main. La solution Bureau assure un degré d’accompagnement très élevé pour les professionnels qui interviennent sur des réseaux d’assainissement complexes.