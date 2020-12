Comment réaliser un bon diagnostic avec une caméra d’inspection télévisée  de canalisation ?

Pour garder le bon fonctionnement de réseaux d’assainissement, il est primordial de faire une inspection vidéo régulière et surtout approfondie grâce à une caméra d’inspection vidéo de canalisation. D’ailleurs plusieurs figures peuvent vous inciter à procéder au diagnostic de vos canalisations : dans le cas de l’achat d’une nouvelle maison par exemple, vous souhaiterez bien sûr vérifier que vos canalisations sont saine et ne présente pas de risque d’obturation ou vous constatez que cela est déjà le cas, c’est à dire que vos toilettes sont bouchés ou encore vous êtes inondé.

Aucun signe est à prendre à la légère qui peuvent annoncer un problème au niveau de vos canalisations. Il est important de pouvoir détecter une fuite d’eau ou canalisation abîmée ou bouchée rapidement, car les conséquences peuvent se montrer désastreuses. En plus une fuite peut engendrer des infiltrations dans vos canalisations, les détériorer et conduire à un dégât des eaux. Les coûts de réparation suite à ces conséquences seront alors extrêmement élevés et vous risquez de devoir remplacer tout votre système de canalisation, en plus des dégâts à réparer. C’est pourquoi la prévention est primordiale si vous voulez éviter tout désagrément inopinés avec une caméra d’inspection vidéo de canalisation.

La caméra d’inspection de canalisation Tubicam® XL, en plus d’être leader sur le marché des caméras de canalisation, est l’outil préféré et recommandé des professionnels du métier de la plomberie. Cette caméra d’inspection vidéo est parfaite pour différents types d’inspections. Vous pouvez ainsi explorer des pipelines, des égouts, des canalisations. Résistante à 2 Bars de pression, elle est équipée de la “technologie fil d’eau” (cette technologie permet à l’objectif de la caméra de se maintenir dans l’axe de la canalisation inspectée pour en faciliter le maniement, mais aussi pour obtenir une meilleure visualisation.) ce qui rend son utilisation et les inspections vidéo plus simples (L’objectif de la caméra monté sur un roulement à bille reste dans l’axe du tuyaux pour améliorer votre perception dans la canalisation).

L’image de la caméra d’inspection permet de réaliser des diagnostics précis et rapides. La fonction enregistrement audio permet d’enregistrer la vidéo de l’inspection ainsi que les commentaires dits à voix haute sur une clef USB ou une carte micro SD et toutes les zones inaccessibles deviennent ainsi facilement visualisables.

Quels sont les avantages que procure le diagnostic des réseaux de canalisation ?

Les avantages que nous pouvons avoir pendant le diagnostic à l’aide d’une caméra d’inspection de canalisation sont multiples parmis lesquels, nous pouvons citer :

La détermination de l’origine d’éventuelles fuites ou infiltrations.

la détection des anomalies et des défauts (avec prise de photos et vidéo)