Comment se déroule une intervention de rhinoplastie en Tunisie ?

La rhinoplastie en Tunisie est l’une des interventions les plus demandées et les plus pratiquées en chirurgie esthétique.En effet, il s’agit d’une intervention de chirurgie esthétique du visage qui a principalement pour but de remodeler la forme et la taille du nez.Par ailleurs, il existe différents types de rhinoplastie qui permettent de corriger certains aspects du nez et qui peuvent être réalisés pour des raisons fonctionnelles ou purement esthétiques.En quoi consiste alors une rhinoplastie ? Quelles sont les étapes de cette intervention ? Pourquoi recourir à cette chirurgie du nez ?

La rhinoplastie : De quoi s’agit-il ?

La rhinoplastie est une intervention chirurgicale qui vise à corriger les imperfections du nez (Nez trop large, trop long, crochu ou bossu…) dans le but d’embellir son apparence.

Dans le cadre de cette chirurgie du nez en Tunisie, différentes interventions liées à la rhinoplastie peuvent être réalisées.

En fait, la rhinoplastie peut être envisagée dans le but d’améliorer l’aspect et la morphologie du nez (modifier la pointe du nez, enlever une bosse…). Ce qui permet d’améliorer l’aspect esthétique du nez en obtenant la forme idéale.

Cependant, l’intervention de rhinoplastie Tunisie peut être parfois effectuée pour des raisons fonctionnelles (traiter une gêne respiratoire, réparer une fracture…).

Pourquoi recourir à une rhinoplastie en Tunisie ?

Ayant une finalité à la fois réparatrice et esthétique, la rhinoplastie en Tunisie a essentiellement pour but d’obtenir un nez d’aspect naturel s’harmonisant avec l’ensemble du visage.

Par ailleurs, elle offre plusieurs solutions pour :

Affiner l’arête nasale, la pointe nasale.

Réduire la taille de narines larges.

Corriger les déformations du nez.

Remodeler le pont nasal.

Améliorer les fonctions nasales.

Assurer une respiration correcte (supprimer des ronflements…).

En quoi consiste la consultation préopératoire d’une rhinoplastie ?

Comme toute opération chirurgicale, la rhinoplastie est précédée toujours d’une consultation préopératoire avec le chirurgien esthétique.

Lors de cette étape préopératoire, le chirurgien réalise une étude approfondie de la pyramide nasale du patient et effectue un examen endo-nasal en vue de déterminer et de préciser la technique chirurgicale appropriée.

En outre, le patient doit arrêter la consommation d’aspirine et de tabac au minimum 10 jours avant l’intervention.

Quels sont les différents types de rhinoplastie proposés en Tunisie ?

Rhinoplastie ethnique :

Cette technique est destinée particulièrement aux patients d’origines africaines et asiatiques. Elle vise à corriger certaines anomalies comme les narines épatées, columelle courte et épaisse, nez court et large (pour les patients africains) ou arête nasale concave ou droite, ailes des narines fines, les orifices des narines larges (pour les patients asiatiques).

La rhinoplastie primaire :

Elle désigne l’intervention chirurgicale effectuée pour la première fois afin de remodeler le nez et de corriger certaines déformations.

Rhinoplastie secondaire :

Il s’agit d’une opération qui est réalisée après une première intervention de chirurgie du nez. Elle vise alors à retoucher un nez qui a déjà été opéré.

Rhinoplastie médicale :

Il s’agit d’une intervention qui vise à corriger les moindres anomalies du nez sans aucun acte chirurgical. Elle consiste à injecter de l’acide hyaluronique ou de toxine botulique afin de traiter une déviation légère, un creux, etc.

Les principales étapes d’une intervention de rhinoplastie

La rhinoplastie est réalisée sous anesthésie générale et elle dure le plus souvent entre 1 et 2 heures.

Bien qu’il s’agisse différents types de chirurgie du nez, certaines étapes peuvent être similaires lors de toute intervention de rhinoplastie en Tunisie :

Les incisions :

Le chirurgien réalise des incisions endo-nasales (invisibles) et /ou des incisions externes (cicatrices au niveau de la columelle), et dans certains cas des excisions externes (dans les ailes du nez) en fonction de la nature de l’intervention et du type de rhinoplastie.

Les rectifications :

Après avoir effectué les incisions, le chirurgien procède à la correction de l’infrastructure ostéo-cartilagineuse (ablation d’une bosse, correction d’une déviation nasale, raccourcissement d’un nez trop long…).

Les sutures :

Le chirurgien referme les incisons réalisées à l’aide des fils résorbables.

Mise en place de pansements et d’attelles :

Après la réalisation des sutures, le chirurgien mèche les fosses nasales et pose un pansement modelant et une attelle qui permet de protéger le nez afin de garantir une bonne cicatrisation.

Quelles sont les suites opératoires d’une rhinoplastie en Tunisie ?

L’opération de rhinoplastie est une chirurgie esthétique Tunisie généralement peu douloureuse.

Pendant les premiers jours qui suivent l’intervention, le port d’une attelle nasale est indispensable. Cela permet d’éviter les mouvements et les déplacements des os nasaux.

En outre, une apparition d’un œdème et d’ecchymoses autour des yeux peut être observée.

Par ailleurs, il est conseillé d’éviter de porter des lunettes pendant quelques semaines.

De plus, il faut éviter les activités physiques pendant 2 ou 3 semaines afin de ne pas aggraver les œdèmes.

Ainsi, il est préférable d’éviter de s’exposer à la chaleur et au soleil durant le mois qui suit l’intervention pour une bonne cicatrisation.

Les avantages de la rhinoplastie en Tunisie

Il faut reconnaître que le principal avantage de faire appel à une agence de tourisme médical Tunisie pour une rhinoplastie est la qualité de la chirurgie et des services associés.

De plus, les chirurgiens esthétiques partenaires de Doctour sont si compétents que le résultat final de leur intervention semble très naturel, répondant aux attentes des patients qui souhaitent des résultats proches de la normale et une plus grande harmonie entre les différents traits du visage.