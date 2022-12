Sentosphère – Sablimage Concept’Box Dinosaures

La marque française Sentosphère, créatrice et fabricante de jouets, amuse les enfants chaque année. Pour ce Noël et pour s’inscrire dans la tendance, la collection Sablimage se complète avec la Concept-Box Dinosaures. Une activité créative fascinante, simple qui permet de réaliser de superbes tableaux.

Sentosphère est une marque française, qui propose aux enfants, depuis plus de 30 ans, d’explorer leurs sens. C’est en débutant avec le Loto des Odeurs, que l’aventure commence. Depuis, la marque française n’a cessé d’évoluer et de plaire aux enfants, comme aux parents. Les gammes de jeux et activités se sont développées, pour offrir un bel éventail de produits créatifs et ludiques. Parmi les dernières nouveautés, la Concept’Box Dinosaures tient toutes ses promesses. La boîte se glissera facilement au pied du sapin de Noël, pour les plus grands plaisirs des enfants !

La Concept’Box est une boîte zéro déchet ! En effet le packaging est convertible en cadre, pour exposer, par la suite, les œuvres des jeunes artistes. Un concept fun, dans l’air du temps et responsable, qui plaira tant aux petits qu’aux grands. A l’intérieur de la boîte, il y a tout le nécessaire, pour réaliser quatre jolis tableaux de dinosaures. La box se compose donc de quatre tableaux prédécoupés et préencollés, d’un cadre, de seize pots de sable coloré, d’un petit couteau en plastique et d’une feuille d’instructions.

Le principe est très simple, adapté aux enfants à partir de 4 ans. Il faut retirer, les uns après les autres, les morceaux encollés du tableau, pour pouvoir appliquer le sable coloré. Il faut faire attention à ne pas mélanger les couleurs, donc il faut prendre le temps et répéter les étapes. Petit à petit les dinosaures prennent vie et couleurs, proposant ainsi de superbes tableaux. L’activité est ludique et artistique, elle est idéale pour développer la créativité, l’habileté manuelle et le sens de la couleur. Les réalisations sont sublimes, les enfants seront ravis de pouvoir réaliser des tableaux aussi beaux. Le fait de mettre en couleur avec du sable coloré apporte aussi une nouvelle expérience incroyable, pour les jeunes artistes, qui découvrent une nouvelle matière et texture.

La marque française Sentosphère continue de surprendre et d’accompagner les enfants, dans leur développement et leur éveil. Avec ce nouveau Sablimage Concept’Box Dinosaures, la marque suit la tendance, proposant de mettre en couleurs des dinosaures, à travers une activité ludique et un coffret responsable et complet, à déposer au pied du sapin de Noël !

Lien Amazon