Comment le trading à effet de levier fonctionne pour le Bitcoin

Le trading à effet de levier existait bien avant l'invention des crypto-monnaies. Cependant, cette stratégie de trading à haut risque a eu un impact disproportionné sur les prix des actifs numériques. Certains critiques affirment que le trading à effet de levier est l'une des principales causes de la volatilité des prix des crypto-monnaies.

Malgré la controverse entourant le trading à effet de levier sur les crypto-monnaies, de nombreux échanges continuent de fournir ce service aux traders de crypto-monnaies. Bien que des personnes se soient engagées dans le trading à effet de levier en crypto-monnaies, les néophytes doivent bien comprendre les risques avant de mettre en œuvre cette stratégie.

Qu’est-ce que le trading à effet de levier ?

L’utilisation d’une dette pour acheter un actif détenu en tant qu’investissement est appelée effet de levier. Le trading à effet de levier permet aux investisseurs de s’exposer davantage à un investissement qu’ils n’auraient pu se le permettre s’ils n’avaient utilisé que leurs liquidités disponibles.

L'effet de levier augmente les risques de hausse et de baisse d'une position, ainsi que le rendement de l'actif. Et cette volatilité accrue augmente le risque de l'investisseur puisque le montant de l'effet de levier de l'investissement détermine la mise supplémentaire. En plus de ce risque accru, l'investisseur doit payer le prêteur pour emprunter de l'argent.

Lorsqu’un investisseur utilise l’effet de levier, une augmentation donnée du prix de son actif entraîne des profits plus élevés, la même logique s’applique lorsque le prix de l’actif chute, ce qui entraîne des pertes plus importantes pour l’investisseur. Essentiellement, les multiples d’exposition par rapport aux capitaux propres de l’investisseur mesurent le montant de l’effet de levier.

Par exemple, si un investisseur dispose de 100 dollars et qu’une action d’Apple coûte 100 dollars, il peut acheter une action sans utiliser l’effet de levier. Par contre, pour un total de 1 000 $, cet investisseur peut emprunter 900 $ qu’il utilisera comme levier. L’investisseur dispose maintenant de dix fois le montant de l’effet de levier sur son investissement dans Apple, ce qui lui permet d’acheter dix actions au lieu d’une.

Qu’est-ce qui motive les investisseurs à utiliser l’effet de levier ?

Les investisseurs qui ont une grande confiance dans une opportunité d’investissement utiliseront généralement l’effet de levier. Si le cours évolue en leur faveur, le montant de l’effet de levier permet aux investisseurs de réaliser rapidement un bénéfice important. Une transaction à effet de levier réussie peut générer un rendement massif pour un investisseur en un court laps de temps et avec des exigences de capital relativement faibles.

L’effet de levier étant risqué et coûteux, il ne convient pas à une stratégie d’investissement à long terme. Les frais de l’emprunteur réduiront le rendement de son investissement au fil du temps. En outre, si le trader conserve la position pendant une période prolongée, l’investisseur sera probablement confronté à un appel de marge. Si un appel de marge se produit sur l’investissement, l’investisseur peut perdre la totalité de son investissement.

Les investissements à effet de levier ne tiennent généralement pas compte du potentiel d’investissement à long terme de l’actif. Ils cherchent plutôt à profiter d’événements importants à court terme ayant des répercussions considérables sur les prix. Par exemple, le rapport sur les bénéfices d’une entreprise peut faire varier considérablement le cours de l’action, créant ainsi une opportunité pour les investisseurs à effet de levier.

Le Bitcoin n’a pas de rapports sur les bénéfices, mais il a des événements isolés similaires. Par exemple, la législation sur les devises peut potentiellement faire bouger le prix rapidement et de manière significative. En outre, les entreprises qui ajoutent un support au Bitcoin ou les milliardaires qui investissent dans la monnaie peuvent faire bouger les marchés et offrir des opportunités aux investisseurs à effet de levier.

Quel effet l’effet de levier a-t-il sur les marchés Bitcoin ?

Les investisseurs sur les marchés Bitcoin utilisent fréquemment l’effet de levier. Les investisseurs très optimistes ou supposant que des nouvelles susceptibles de faire bouger le marché sont sur le point d’être annoncées s’engagent généralement dans des opérations à effet de levier.

Les mouvements significatifs du marché s’exacerbent lorsque de nombreux investisseurs détiennent des investissements à effet de levier dans le même actif. Si le prix baisse, de nombreux investisseurs à effet de levier seront confrontés à des appels de marge. Et cela les oblige à vendre pour clôturer leur position et rembourser leur dette. Au fur et à mesure qu’ils vendent, le prix baisse encore, ce qui entraîne des appels de marge supplémentaires.

Au niveau du marché, la présence d’un effet de levier augmente la volatilité des actifs. Comme son prix est moins prévisible, la volatilité accrue nuit à la capacité du Bitcoin à fonctionner comme une réserve de valeur. Individuellement, l’effet de levier augmente le risque et accroît la possibilité qu’un investissement devienne complètement sans valeur.