Moroccanoil : Nouvelle gamme pour le corps, riche et hydratante

J’avais envie de vous parler d’une nouvelle gamme de produits pour le corps proposée par Moroccanoil. En plus de redécouvrir la marque, j’ai pu tester des soins qui misent tout sur l’hydratation de la peau, grâce notamment à la présence de l’huile d’argan dans les compositions.

Moroccanoil prend soin de nos cheveux

Moroccanoil fait partie des marques que je connais très peu, excepté l’iconique huile capillaire M qui fait ses preuves depuis plusieurs années. Connue pour hydrater en profondeur, elle vient au secours des cheveux secs et assoiffés. Et pour l’avoir testé, je confirme que c’est un excellent produit. Il faut dire que c’est clairement la spécialité de la marque : proposer des soins capillaires autour de formulations de haute qualité. Grâce notamment à l’ingrédient phare, à savoir l’huile d’argan dont on connaît ses bienfaits hydratants et antioxydants. Moroccanoil propose également quelques essentiels pour le corps : savon pour les mains, gel douche, savon solide, lotion pour le corps, brume parfumée, baumes et huiles à découvrir sans plus tarder.

Une gamme pour le corps qui vaut le détour !

J’étais plus que pressée de vous parler des nouveaux soins proposés par Moroccanoil parce qu’ils me suivent depuis 2 mois environ. J’ai donc le recul suffisant pour vous les présenter. Déjà, je veux absolument insister sur l’odeur divine qui se dégage de chaque produit, une odeur bien représentative de la marque qui sent bon le soleil, une merveille. Dans la même thématique, les packagings sont incroyables, hyper qualitatifs, j’aime beaucoup.

La lotion pour le corps Fragrance Originale

Et voici mon produit préféré, la lotion pour le corps. Elle est parfaite en tout point. Déjà, le flacon pompe de 360 ml est pratique, économique aussi. La lotion ressemble davantage à un lait qui fond sur la peau. Il est très léger et pénètre rapidement. Et je tiens à préciser qu’il ne colle pas du tout, et c’est très important, notamment lorsqu’on doit s’habiller juste après. L’odeur Signature est délicieuse, vraiment. Sûrement ce petit côté ambré qui reste plusieurs heures sur la peau. J’ai été surprise de voir qu’elle réussissait à hydrater ma peau de croco, et y’a du boulot croyez-moi ! Elle contient de l’aloe vera, un mélange d’huiles d’argan et d’onagre. Je l’adore en tout point, je la conseille vivement !

L’huile sèche pour le corps

Je fais clairement partie de la team des huiles sèches, car elles ont l’avantage de laisser la peau hydratée sans coller. Sans surprise, celle-ci est excellente également. Son odeur m’embarque complètement ailleurs, elle est encore plus authentique que la lotion, car un peu plus intense. On retrouve l’huile d’argan bien sûr, accompagnée d’un mélange d’huiles d’olive et d’avocat. Autant dire qu’elle fait bien son job d’hydrater la peau en profondeur. J’aime l’appliquer chaque matin en massant mes jambes après la douche. Foncez, vous allez l’adorer.

Le savon parfumé

Contrairement aux huiles sèches, je ne suis pas une adepte des savons solides. J’ai du mal à les intégrer à ma routine, bref une question d’habitude, je pense. J’ai quand même souhaité le tester et j’ai bien fait. Ce savon, qui fait quand même 200 gr, est hyper hydratant, mais genre, vraiment hydratant. Et quand on a la peau sèche en hiver, même sous la douche, cela a un côté assez réconfortant pour le corps. L’odeur est complètement dingue, sans surprise. Il embaume la salle de bains, même une fois posé sur son support. Il est riche en huile d’argan antioxydant, d’extraits d’aloé vera et de beurre de qualité.

Moroccanoil a réussi à me surprendre autour d’une gamme riche et hydratante à la fois. Sans oublier ce côté sensoriel qui apporte un bien-être incroyable, notamment sous la douche. Je vous encourage vivement à découvrir la marque et les produits qu’elle propose, que ce soit pour les cheveux ou le corps. Je suis certaine que vous trouverez votre bonheur.