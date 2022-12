Chloé : Des eaux de parfum 100 % naturelles à découvrir

La Maison Chloé a récemment innové en proposant des eaux de parfum à la formulation 100 % naturelle. Alors que Noël approche à grands pas, je me devais de vous présenter deux fragrances phares de la marque, à savoir Nomade et Rose naturelle Intense, que j’ai eu la joie d’explorer longuement.

Si je devais définir La Maison Chloé en quelques mots, ce serait raffinement, transparence et engagement. Chloé ne cesse de se réinventer en proposant des parfums authentiques, à l’image même des femmes qu’elle met à l’honneur au travers de ses parfums iconiques. Elle est la preuve qu’il est possible de profiter d’un parfum en soignant ses compositions, afin de réduire son impact environnemental. Autrement dit, respecter la planète, en prendre soin, la chérir tout simplement.

Elle a donc eu envie de se lancer dans la création d’eaux de parfum 100 % naturelles, sans colorants artificiels, composées d’alcool d’origine naturelle et d’eau. Et c’est justement cette simplicité que l’on apprécie lorsque l’on sent un parfum Chloé pour la première fois. Nomade et Rose Naturelle font partie de ces fragrances qui prouvent qu’il est possible de créer un parfum propre, sans pour autant renoncer à de délicieuses notes olfactives.

Les parfums sont à découvrir chez SEPHORA !

Nomade – Une douce odeur addictive

Il y aurait tellement à dire sur l’eau de parfum naturelle Nomade. Douce et affirmée à la fois, elle nous embarque complètement ailleurs, dans un univers où règnent sensualité et délicatesse. Elle est divine ! Nomade, c’est une odeur chaude, avec ce petit côté addictif, presque gourmand. Et il suffit d’observer sa composition pour comprendre que le jasmin y est pour beaucoup. Qui plus est, un jasmin en provenance d’Egypte où la culture est plus éthique, plus durable.

Notes olfactives :

La gourmandise du jasmin en notes de tête

L’accord de la datte en notes de cœur

La vanille et le bois de santal en notes de fond

Le flacon regorge de détails, bien que ses lignes soient épurées. Cette tresse en cuir qui retombe sur le côté du parfum et que l’on retrouve au cœur même du bouchon apporte une touche ethnique au tout. Et sans surprise, sa confection est à faible impact environnemental, grâce à la présence de matériaux recyclés qui constituent 15 % du flacon en verre et 40 % de l’emballage carton certifié FSC.

Rose Naturelle Intense – De la délicatesse à l’état pur

Quel plaisir de retrouver la rose iconique de la Maison Chloé autour d’une fragrance Vegan répondant aux mêmes exigences que Nomade. Ici encore, la composition est irréprochable, pas de colorants, seulement des ingrédients d’origine naturelle et une rose, cette Rose Naturelle Intense, qui prouve qu’elle n’a besoin de rien d’autre qu’elle-même pour briller. Et cela, depuis sa toute première version en 2018.

L’eau de parfum Rose Naturelle Intense déborde d’énergie. La rose est authentique, elle met à l’honneur les femmes indépendantes que nous sommes. Et encore une fois, elle est naturelle puisqu’elle est issue de l’agriculture biologique récoltée à la main, permettant de contribuer à une culture plus responsable et plus durable.

Notes olfactives :

L’essence de Cédrat, l’absolu de bourgeon de Cassis en notes de tête

La rose biologique, l’essence de Néroli en notes de cœur

L’essence de Cèdre, l’absolu de Mimosa en notes de fond

Le flacon quant à lui reste authentique, quelque peu vintage. Il a été fabriqué avec des matières éco-responsables, en verre et papier recyclé.

Je suis charmée par ces réinterprétations de parfums Chloé. Je comprends l’importance de prendre soin de la planète à tout niveau. Et de voir à quel point les parfums sont réussis, j’ai bon espoir que d’autres marques s’investissent à ce point pour proposer des fragrances éthiques, dans le respect de l’environnement et de la planète.