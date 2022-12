Neil Young « Harvest » 50e anniversaire : l’album mythique réédité dans un beau coffret pour les fêtes de fin d’année !

A l’occasion de son 50e anniversaire, Harvest, l’album le plus populaire de Neil Young, vient d’être réédité chez Reprise Records.

Cette “Moisson” est définitivement l’album blockbuster qui a fait décoller la carrière de Neil Young, le révélant au monde comme une superstar à part entière. Pourtant au début des 70’s, Neil Young est loin d’être un inconnu. Après avoir grandi à Toronto, écumé à l’adolescence les petites scènes canadiennes aux sein de diverses formations, lui et son copain bassiste Bruce Palmer prennent la route pour tenter leur chance à Los Angeles.

C’est le début du Buffalo Springfield, groupe pionnier du folk rock au sein duquel Neil Young se fera remarquer aux côtés de Stephen. En 1968, le chanteur entame une carrière solo, signe sur le label Reprise et enregistre trois albums « Neil Young », « Everybody Knows This Is Nowhere » et « After the Gold Rush » (1970) et rejoint le trio Crosby, Stills and Nash pour participer à l’écriture du sublime « Déjà Vu » (1970). Ces deux albums folk aux fortes tonalités rock caracolent en tête des hits parade plaçant un peu plus Neil Young sous le feux des projecteurs.

Sorti en 1972, « Harvest » est un album différent, à la fois plus lisse, plus excentrique que son prédécesseur « After the Gold Rush ». Le disque obtint un énorme succès, grâce en autre au single country rock « Heart of Gold » porté par la pedal steel et l’harmonica, omni présents. Malgré sa structure un peu bancale, « Heart Of Gold », nous renvoie à ces grands espaces américains, à ces routes désertes blanchies, plombées par un soleil écrasant. Le nom donné à l’album, “la Moisson”, illustre parfaitement l’ambiance rurale que l’on trouve sur sur ces 10 pistes qui ont été pour partie enregistrées lors de plusieurs sessions, dans différents lieux : en studio à Nashville, New York, Londres mais aussi en live à Los Angeles et dans le ranch californien de Neil Young.

Comme on le découvre dans le DVD qui accompagne le coffret, les morceaux portés par les guitares électriques ont été enregistrées dans ce ranch. On y voit Elliot Mazer l’ingénieur du son mettre en place un système d’enregistrement à distance, installer des haut-parleurs dans la grange pour le monitoring, les musiciens travaillant sans casques. Un micro d’ambiance est également placé à l’extérieur de la grange. Les chansons enregistrées comportent des bruits ambiants, chaque micro repiquant les sons des autres instruments, mais le résultat donne ce son unique, un peu révolutionnaire pour l’époque. Les titres « Are You Ready for the Country », « Alabama » et « Words » ont été captés lors de ces sessions, non pas avec le groupe Crazy Horse mais avec les musiciens de Linda Ronstadt, Kenny Buttrey (drums) Tim Drummond (bass) Ben Keith (guitars) et Jack Nitzsche au piano et au lap steel.

Pour l’accompagner en tournée à l’hiver 1973, Neil Young embarquera avec lui ses nouveaux musiciens et baptisera la nouvelle formation, les Stray Gators. Autre surprise sur le DVD, « A Man Needs a Maid » et « There’s a World » qui furent enregistrés à Londres avec avec le London Symphony Orchestra (on y voit un Neil Young appliqué, très concentré derrière son piano et le grand orchestre !) ou « The Needle and the Damage Done » qui fut capturé lui lors d’un live, le 30 janvier 1971, au Royce Hall, Los Angeles, UCLA. Cette chanson solaire fût écrite à la mémoire de Danny Whitten (guitariste du Crazy Horse) et Bruce Berry (ami et roadie), tous les deux morts par overdose. Un demie siècle après, ce magnifique « The Needle and the Damage Done » n’a rien perdu de son intensité, tant la douleur de la perte des deux proches de Young y est palpable. “Harvest” contribuera à renforcer l’image de Neil Young, à la fois troubadour folk, rocker hirsute, autant hippie protestataire que patriote amoureux de son pays.

La réédition du 50e anniversaire se présente sous forme d’un coffret vinyle ou CD, les deux comprenant deux DVD. Le premier DVD est la performance vidéo d’un concert donné à la BBC, BBC In Concert, le second un documentaire inédit de deux heures intitulé “Harvest Time”. Réalisé par Neil Young et son équipe de tournage en 1971, ce DVD est incroyable. Il vous plonge au coeur de la réalisation de l’album comme si vous y étiez. Le tout est accompagné d’une affiche et d’un livre à couverture rigide qui comprend des photos inédites ainsi que de nombreuses notes de pochette du photographe Joel Bernstein. A découvrir ou à redécouvrir de toute urgence.

Jean-Christophe Mary

Neil Young « Harvest 50th anniversary edition » (Reprise/warner)

CD 1 / LP 1: Harvest

Out on the Weekend

Harvest

A Man Needs a Maid

Heart of Gold

Are You Ready for the Country?

Old Man

There’s a World

Alabama

The Needle and the Damage Done

Words (Between the Lines of Age)

CD 2 / LP 2: BBC In Concert

Out on the Weekend (Live)

Old Man (Intro) [Live]

Old Man (Live)

Journey Through the Past (Intro) [Live]

Journey Through the Past (Live)

Heart of Gold (Intro) [Live]

Heart of Gold (Live)

Don’t Let It Bring You Down (Intro) [Live]

Don’t Let It Bring You Down (Live)

A Man Needs a Maid (Intro) [Live]

A Man Needs a Maid (Live)

Love in Mind (Intro) [Live]

Love in Mind (Live)

Dance Dance Dance (Live)

CD 3 / 7? Single : Harvest Outtakes

Bad Fog of Loneliness (Outtake)

Journey Through the Past (Outtake)

Dance Dance Dance (Outtake)

DVD 1: BBC In Concert

Video of the BBC In Concert

DVD 2: Harvest Time

2 hour documentary filmed by Neil Young and crew in 1971