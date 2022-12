Noël aux quatre vents – Père Castor

Noël aux quatre vents est un album de Zemanel et Emilie Michaud, paru dans la collection Père Castor, des éditions Flammarion, en novembre 2022. Un beau livre qui présente une histoire pleine de douceur et de poésie, pour partager la magie de Noël en famille.

Dans une maison, au cœur de la forêt, vit heureuse, une famille d’ours. Les quatre petits à croquer ont reçu de leurs parents des noms de fruits des bois. Ils s’appellent Framboise, Cassis, Myrtille et Groseille. Papours et Mamours sont des parents tendres et doux, comme le miel. Les quatre oursons le sont tout autant. Ils sont parfois fripons, mais restent adorables. Dans la forêt, le vent emporte les dernières feuilles de l’automne, dans des danses tourbillonnantes. Mamours annonce, tout en installant un bouquet de houx dans un vase, que Noël arrive ! Papours ajoute que ce sera bientôt le grand jour des cadeaux !

Les adorables oursons, qui adorent leurs parents, aimeraient pouvoir leur offrir quelques choses, pour Noël. Alors, après quelques questionnements, ils s’en vont chacun, aux quatre points cardinaux, pour tenter de récolter les éléments, qui font rêver leurs parents. Le récit est très doux, tout comme cette famille. Le texte est bien rythmé et adapté aux jeunes lecteurs. La magie de Noël, le partage, l’envie de faire plaisir, la reconnaissance sont au cœur de cette histoire adorable. Elle mêle aussi l’aventure, le courage et la rencontre, à travers le parcours de chacun des quatre oursons. Le dessin est tout aussi touchant. Le trait est fluide et rond, les personnages expressifs, le tout dans un univers pastel.

Noël aux quatre vents est un bel album, des éditions Flammarion, paru dans la collection Père Castor. Une histoire adorable, comme cette famille d’ours, qui se prépare à fêter Noël. Un récit plein de douceur et de poésie, qui invite à partager la magie de Noël.

