J’apprends à écrire avec mes lettres en bois – Ed. Hemma

J’apprends à écrire avec mes lettres en bois est un coffret Disney Baby, paru aux éditions Hemma, fin octobre 2022. Un coffret pour les enfants à partir de 4 ans, qui propose d’apprendre les lettres, les reconnaître, puis les associer pour recomposer le nom des personnages Disney Baby.

Le joli coffret cartonné qui se compose de 75 lettres en bois de couleur, de 24 réglettes avec les noms à retrouver et d’un livret de coloriages. La boîte propose une activité d’apprentissage ludique. Les enfants, à partir de 4 ans, sont invités à découvrir les lettres. Celles-ci sont en bois et colorées, en lettre majuscule et capitale. Ce sont les premières que les enfants, à l’école maternelle. Pour poursuivre l’apprentissage, les enfants sont invités à replacer les lettres sur les réglettes, où l’on retrouver les noms des jeunes héros. Enfin, le petit cahier de coloriages, aux traits épais pour le contour, propose de retrouver ces héros et de les mettre en couleurs.

Le coffret est plutôt plaisant et bien construit, pour découvrir et apprendre les lettres. Les lettres en bois, de différentes couleurs, en lettre capitale, se prennent facilement en main. Les enfants s’amusent avec, apprennent à reconnaître leur initiale, les lettres de l’alphabet, pour ensuite composer des mots. Ces mots sont, entre autres, les noms des héros présentés sur les tablettes. Les enfants vont reconnaitre leurs héros et apprendre à écrire leur nom. Un premier pas vers l’écriture et la lecture qui plaira aux enfants, autant qu’aux parents. Le cahier de coloriages est un petit plus que tout le monde appréciera !

J’apprends à écrire avec mes lettres en bois est un coffret ludique d’apprentissage, des éditions Hemma, de la collection Disney Baby. Une boîte complète qui invite les enfants apprendre les lettres de l’alphabet en s’amusant avec, et en retrouvant leurs héros préférés. Un joli coffret d’apprentissage à déposer au pied du sapin de Noël !

Lien Amazon