Actuellement, en pleine expansion du commerce de l’éclairage LED en Europe, led24 se distingue dans le panorama des boutiques en ligne. En effet, led24 dispose de la plus grande gamme de produits d’éclairage LED. À cela, s’ajoute une volonté d’offrir des produits de haute qualité à un prix très raisonnable. En outre, led24 présente un excellent niveau de service qu’il fournit en plus de la vente elle-même. Ainsi, on note une livraison des produits dans les 24 heures, un service clientèle téléphonique disponible en chat direct, etc.L’éclairage LED est clairement l’éclairage de l’avenir. Les luminaires LED sont plus durables, consomment moins d’énergie. En conséquence, les produits led24 se trouvent déjà dans des milliers de maisons, de magasins, de bureaux, etc.

La gamme de produits led24



Led24 est spécialisé dans les solutions d’éclairage professionnel :

Panneaux LED : il s’agit de luminaires à LED qui vous permettent de créer des environnements modernes et lumineux. L’éclairage avec des panneau led est également idéal pour les hôpitaux, les hôtels, les centres commerciaux et les écoles.



Bandes LED : leur praticité leur permet d’être utilisées pour l’éclairage direct ou indirect de tout espace ou environnement. Elles se trouvent dans les vitrines, les bars et les restaurants pour la décoration, les machines, etc. Et de plus en plus, chez les particuliers, pour les dessous de comptoirs, les piscines et les gorges décoratives.

Spots LED : ce sont des projecteurs LED avec des capteurs de mouvement pour améliorer la sécurité. Ils sont adaptés à l’éclairage des bureaux, des galeries, des hôpitaux, des centres commerciaux et des panneaux publicitaires…

Downlight LED : ce sont des luminaires encastrés dans le plafond qui émettent de la lumière verticalement.

Ampoules LED : ce sont des lampes à semi-conducteurs qui utilisent des diodes électroluminescentes comme source de lumière.

Projecteurs LED : ils sont utilisés pour l’éclairage des espaces extérieurs. La technologie LED est plus économe en énergie, plus silencieuse, plus durable et plus respectueuse de l’environnement.

Tubes LED T8 : ils sont utilisés dans les luminaires à tube fluorescent avec des bases G5 et G13. Ils consomment moins d’énergie, fonctionnent sans ballasts et ne contiennent pas le dangereux mercure.

Éclairage LED : une LED (Lighting Emitting Diode) est une diode semi-conductrice qui émet de la lumière. En outre, les LED couvrent un large spectre de couleurs de lumière : de l’infrarouge à l’ultraviolet.

Pourquoi choisir les produits led24 ?



1. Éclairage écologique et décoratif



Les produits led24 permettent aux décorateurs et aux architectes de réaliser des effets spéciaux avec de la lumière blanche et colorée.L’utilisation de la technologie LED dans l’éclairage a un effet bénéfique sur l’environnement. Led24 n’utilise pas de produits contenants du mercure ou de gaz qui produisent l’effet de serre.

2. Efficience, efficacité et sécurité

Les LED sont sûres, car elles fonctionnent avec un courant continu à basse tension. Cela réduit considérablement les accidents domestiques dus à l’électrocution et évite les décharges désagréables des lampes et des appliques.