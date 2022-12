Charlotte Tilbury : Quick & Easy – Un makeup en 5 minutes !

Charlotte Tilbury fait les choses en grand en proposant le coffret « Quick & Easy » qui va nous permettre d’improviser un makeup en 5 minutes chrono. Un kit hyper bien pensé, qui contient un fard à paupières, un blush et un highlighter absolument canons !

Charlotte Tilbury ne manque pas d’idées pour continuer de nous surprendre. Et cela ne m’étonne pas lorsqu’on voit à quel point elle est passionnée par son métier. Le « Quick & Easy » en est l’exemple même. Il a été pensé pour que l’on puisse réaliser un makeup en deux temps trois mouvements, à tout moment de la journée : avant le sport, un repas improvisé entre copines en sortant du boulot, parce que notre teint fait grise mine, ou simplement pour notre propre plaisir. Et c’est un jeu d’enfant avec les 3 produits présents, sous forme de bâtonnet, à savoir un fard à paupières, un blush/rouge à lèvres et un enlumineur.

Plusieurs versions du « Quick & Easy » sont proposées, à savoir :

Le Golden Glow

Le Super Chic

Le Sun-Kissed

Le Pretty Fresh que j’ai testé

Le Date Night

Ce qu’il faut retenir :

Les kits « Quick & Easy » sont rechargeables, d’ailleurs Charlotte Tilbury propose carrément des supports vides pour celles qui souhaiteraient créer leur propre combinaison de produits. Le packaging en lui-même est idéal à glisser dans un sac à main. Il est solide, aux couleurs marron et doré de la marque, avec en bonus un miroir, au top !

Je vous encourage à vous rendre sur le site de SEPHORA pour découvrir l’étendue des gammes proposées par Charlotte Tilbury.

Mon avis sur les kits « Quick & Easy »

La créatrice ne cesse de me surprendre. Je ne m’attendais pas à ce qu’elle propose un kit complet permettant de rafraîchir son teint en 5 minutes. L’idée est géniale ! Et les produits sont de qualité comme toujours, du grand Charlotte Tilbury.

Le coffret « Pretty Fresh »

Il s’ouvre et laisse entrevoir 3 produits sous forme de stick glissés dans des encarts, bien à l’abri.

Easy Eye Wand – Pretty Fresh Eyes

Easy Lip & Cheek Wand – Pretty Fresh Lips

Easy Highlighter Wand – Chic Glow

Les trois produits valent le détour ! Le fard à paupières est relativement fin, permettant de passer délicatement sur les paupières. Longue tenue, il se travaille très bien au doigt. Le blush qui sert aussi de rouge à lèvres est un peu plus gros, et il a la particularité d’avoir un embout arrondi pour pouvoir souligner les contours du visage. Quant à l’highlighter, son embout est lisse de façon à placer l’enlumineur au bon endroit. Il a de superbes reflets nacrés. On a donc tout en main, miroir y compris pour réaliser un makeup discret qui fera son petit effet.

Si vous ne connaissez pas encore ce produit, je vous encourage à vous rendre chez SEPHORA ou sur la boutique en ligne de Charlotte Tilbury. Vous allez les adorer !