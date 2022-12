Nathan Secqueville , président de l’association « Association Passion Secours ». Créée il y a 1 mois, l’association « Association Passion Secours » compte déjà plus de 5.500 membres sur la plateforme « Discord » C’est l’élaboration d’un serveur « Discord » ouvert aux publics, favorisant un lieu de rencontre entre étudiants et professionnels dans les métiers et études des domaines du médical, paramédical et sécurité, dans un but d’entraide, de partage et de discussion

Qui sont-ils ?

L’ Association Passion Secours est une Association loi 1901. Nous sommes un groupe de bénévoles réunis autour d’un projet commun partageant des passions communes. Notre équipe est constituée de professionnels, volontaires, ayant au minimum 5 années d’expertises dans les domaines du médical, paramédical et sécurité.

Nos missions

Accompagnement personnalisé selon les besoins.

Aide à l’élaboration et détermination de projet scolaire et professionnel.

Apporter un appui aux personnes en parcours de reconversion et de transition scolaire et professionnelle.

Évaluation des compétences, acquisition de savoir-faire.

L’ Association Passion Secours , permet à chaque étudiant et professionnel d’être mis en relation directe afin d’avancer dans son avenir professionnel en pleine confiance.

Comment rejoindre l’Association ?

Pour vous informer, vous pouvez consulter leur site internet sous https://www.association-passion-secours.org/ ou contacter Nathan sur son compte Instagram @ un_homme_en_uniforme

Pour rejoindre directement le serveur, il vous suffit de scanner le QR-Code sur cette affiche ou cliquer sur le lien ci-dessous.