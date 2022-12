A Nice, l’exposition “Les 3 Pôles” à découvrir jusqu’au 15 janvier au Musée de la Photographie Charles Nègre

S’il y a une exposition à voir à Nice pendant ces fêtes de fin d’année, c’est bien celle consacrée au célèbre phtographe animalier Vincent Munier au Musée de la Phtographie Charles Nègre. En effet, depuis son inauguration le 15 octobre, l’exposition « Les 3 Pôles » connaît un très beau succès auprès du public. Elle est à découvrir jusqu’au 15 janvier 2023.

Amoureux des grands espaces sauvages et voyageur de l’extrême, Vincent Munier parcourt depuis plus de 20 ans les paysages les plus sauvages pour en rapporter des images incroyables de la vie au cœur des déserts de glace et de roche les plus rudes. Inspiré par les estampes des peintres japonais et l’art minimaliste, son travail met en scène l’animal au cœur de son environnement. Avec « Les 3 Pôles », Vincent Munier nous offre une saisissante immersion au cœur de ces régions du bout du monde aux conditions extrêmes avec près d’une cinquantaine de photographies prises au cours d’expéditions engagées, en solitaire et en autonomie.

Il nous transporte dans le blanc envoûtant de l’Arctique et de l’Antarctique en suivant la piste d’animaux mythiques comme le loup arctique, l’ours polaire, le bœuf musqué ou le manchot empereur.

Dans son dernier voyage qui l’a emmené sur les hauts plateaux du Tibet qu’il surnomme « le troisième pôle », le photographe est parti sur les traces de la très rare panthère des neiges. Mais l’explorateur a également croisé sur son chemin de nombreux autres animaux, parmi lesquels le renard du Tibet, ou encore le chat de Pallas, et des troupeaux de yacks sauvages et d’ânes kiangs.

Projection du film « La Panthère des Neiges »

L’ exposition est accompagnée de la projection du film « La Panthère des Neiges », avec Sylvain Tesson, co-réalisé par Marie Amiguet et Vincent Munier, récompensé par le César 2022 du meilleur film documentaire.

Chaque jour (sauf le lundi), deux séances sont programmées : à 10h30 et 16h

Musée de la Photographie Charles Nègre

1, place Pierre Gautier – Nice

Tous les jours de 10h à 18h sauf le lundi

www.museephotographie.nice.fr