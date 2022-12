La cuvée Vacqueyras 2016 pour les repas de fête

Le domaine Les Cardelines appartient à la même famille depuis des générations. Un vignoble implanté entre les Dentelles de Montmirail et le Mont Ventoux, pour des vins exceptionnels. Parmi les différentes cuvées, la cuvée Vacqueyras 2016 saura accompagner les repas de fête.

Le domaine Les Cardelines est une histoire de famille, de générations et de transmission d’un savoir-faire. C’est également un terroir riche et divers, qui permet plusieurs productions. Des vins naturels haut de gamme, des AOC, Vacqueyras, Côtes du Rhône et Côtes du Ventoux, à déguster, avec modération et à partager.

Pour le partage, et pour les repas de fêtes, France Net Infos suggère le Vacqueyras réserve 2016. Une cuvée spéciale, qui est l’emblème de la famille et de leur histoire depuis des générations. Un vin issu d’un vignoble dans le Ventoux, d’un cru d’exception et de l’esprit des méthodes ancestrales. Les cépages principaux restent le grenache noir, suivi de la syrah et du mourvèdre. Le vin rouge est puissant, au caractère affirmé et à la richesse aromatique, mais reste fin et frais. Il est à déguster, avec modération, en accompagnement de gibiers, de viandes rouges, de poissons ou encore de fromage. Il est conseillé pour les repas de fête, en famille ou entre amis, aux gourmets. Son potentiel de garde se situe en 8 et 15 ans, permettant de laissé vieillir le vin, pour ceux qui le souhaite.

